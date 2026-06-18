Grave incidente in Sicilia, traffico bloccato lungo la statale 114

Disagi alla circolazione in provincia di Siracusa dopo uno scontro tra due veicoli al km 141,000 della SS114. Sul posto Anas e Forze dell’Ordine per il ripristino della viabilità

Incidente SS114 Sicilia

Un incidente sulla strada statale 114 “Orientale Sicula” sta causando disagi alla circolazione a Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa. A seguito di uno scontro tra due veicoli, il traffico è temporaneamente bloccato in direzione dell’innesto con l’A18 Siracusa-Gela, all’altezza del km 141,000.

Al momento, le informazioni disponibili indicano il coinvolgimento di due mezzi, ma non vengono forniti ulteriori dettagli sulle cause dello scontro o sulle condizioni delle persone eventualmente coinvolte. Per questo motivo, ogni ricostruzione della dinamica resta demandata agli accertamenti delle autorità competenti.

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