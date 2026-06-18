Grave incidente in Sicilia, traffico bloccato lungo la statale 114

Un incidente sulla strada statale 114 “Orientale Sicula” sta causando disagi alla circolazione a Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa. A seguito di uno scontro tra due veicoli, il traffico è temporaneamente bloccato in direzione dell’innesto con l’A18 Siracusa-Gela, all’altezza del km 141,000.
Al momento, le informazioni disponibili indicano il coinvolgimento di due mezzi, ma non vengono forniti ulteriori dettagli sulle cause dello scontro o sulle condizioni delle persone eventualmente coinvolte. Per questo motivo, ogni ricostruzione della dinamica resta demandata agli accertamenti delle autorità competenti.