Grave incidente a Messina: donna investita da uno scooter a Granatari, 3 feriti

Un grave incidente stradale ha scosso questo pomeriggio la città di Messina, lungo il rettilineo di Granatari. Secondo le prime ricostruzioni, uno scooter ha travolto una donna mentre attraversava la strada, provocando feriti anche tra i due ragazzi che erano in sella al mezzo a due ruote. Sul posto sono intervenute tre ambulanze, che hanno prestato soccorso ai feriti. La più grave risulta essere una ragazza trasportata in codice rosso all’ospedale Papardo. Insieme a lei, anche la donna investita e l’altro ragazzo sono stati portati al nosocomio per gli accertamenti del caso.