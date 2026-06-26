Grande successo a Bianco per l’incontro con lo scrittore Gioacchino Criaco e il suo “Dove canta il cuculo”

Una serata di cultura, riflessione e valorizzazione del territorio si è conclusa tra applausi e grandi emozioni a Bianco, grazie all’iniziativa promossa dal movimento politico-culturale Lab Bianco. Protagonista assoluto dell’evento è stato lo scrittore aspromontano Gioacchino Criaco, che ha incantato il pubblico presente andando ben oltre la classica presentazione del suo ultimo romanzo, “Dove canta il cuculo”. Criaco, con la consueta generosità e passione, ha offerto una profonda chiave di lettura del suo pensiero e della sua opera, trasformando la serata in un autentico momento di dibattito e crescita collettiva.

Il cuore dell’incontro è stato arricchito dagli interventi della moderatrice, la prof.ssa Caminiti, e della relatrice, la prof.ssa Patrizia Cicciarello. Entrambe hanno saputo stimolare il pubblico con riflessioni attente, capaci di sviscerare le sfumature del testo e di tessere un dialogo vivace, polifonico e fortemente partecipato attorno ai temi cruciali sollevati dal libro. Ad impreziosire l’atmosfera della serata sono state le note del maestro Giancarlo Saccomanno, i cui intermezzi melodici hanno regalato al pubblico momenti di pura suggestione, amplificando l’impatto emotivo delle parole.

Il sostegno dell’amministrazione comunale

L’iniziativa ha visto la partecipazione e il plauso dell’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco di Bianco, Giovanni Versace, e dall’assessore alla Cultura, Teresa Catanzariti. Nei loro interventi è emerso il costante e rinnovato impegno nel sostenere progetti capaci di stimolare l’evoluzione culturale della comunità bianchese. Un ringraziamento fondamentale per la perfetta riuscita dell’evento va al Corpo della Polizia Locale, il cui supporto organizzativo ha garantito lo svolgimento della serata in piena serenità e sicurezza.

Il direttivo di Lab Bianco ha espresso profonda gratitudine a tutti i relatori, agli ospiti istituzionali, alle forze dell’ordine e, soprattutto, ai tantissimi cittadini presenti in platea. “La risposta della comunità è stata straordinaria. Vedere i cittadini così partecipi ci conferma che la strada della condivisione culturale è quella giusta per far crescere il nostro territorio. Lab Bianco ringrazia sentitamente tutti coloro che hanno reso questa serata indimenticabile”. L’incontro con Gioacchino Criaco ha confermato il valore della cultura come strumento di partecipazione, identità e crescita condivisa, capace di unire letteratura, musica, territorio e comunità.