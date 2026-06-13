Gran Galà di ginnastica ritmica al Parco Caserta: emozioni e arte nello spettacolo della Società Ginnastica Gebbione

Martedì 9 giugno, nella cornice del Parco Caserta, si è svolto il Galà di ginnastica ritmica della Società Ginnastica Gebbione, ultimo appuntamento di un intenso anno sportivo. Un evento che ha trasformato la ginnastica in uno spettacolo artistico, tra coreografie, musica ed espressione scenica. Lo show è stato concepito come un vero e proprio “viaggio nell’arte”, con esercizi che hanno preso vita come quadri in movimento, trasformando il palco in una galleria di emozioni, colori e suggestioni.

Protagoniste della serata le ginnaste, dalle più piccole di appena tre anni fino alle atlete più grandi, impegnate in interpretazioni di opere, stili ed epoche diverse, capaci di raccontare storie senza parole attraverso tecnica, eleganza ed espressività.

Il tributo a Gianni Versace e il momento più emozionante della serata

Tra i momenti più apprezzati dal pubblico, lo spettacolare tributo a Gianni Versace, che ha unito moda, mito e ginnastica in una performance di forte impatto scenico. La celebre Medusa è diventata simbolo centrale di un’esibizione magnetica e coreografica. La serata ha registrato una grande partecipazione di pubblico, che ha seguito con entusiasmo l’intero evento conclusivo della stagione sportiva.

La Direttrice Tecnica, Prof.ssa Rosa Cristiano, ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti nel corso dell’anno dalla società, sottolineando il lavoro svolto dalle atlete e dallo staff: “mesi di impegno, sacrificio e passione hanno reso possibile uno spettacolo così intenso e coinvolgente, capace di emozionare il numerosissimo e caloroso pubblico presente e anche evidenziare il talento, la crescita e il percorso di ogni ginnasta della Società”

La stessa ha inoltre rivolto un ringraziamento alle famiglie e allo staff tecnico composto da Caterina Frosinone, Maria Condello, Noemi Cristiano e Laura Rosace. Un riconoscimento è stato infine indirizzato alle autorità sportive calabresi presenti all’evento: il Presidente Regionale del CONI, dott. Tino Scopelliti, e il Responsabile Regionale di Sport e Salute, dott. Walter Malacrino, intervenuti a testimonianza dell’importanza dell’iniziativa nel panorama sportivo regionale.