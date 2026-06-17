Graduatorie GPS: Reggio Calabria prima in Italia. UIL Scuola encomia l’Ufficio Reclutamento dell’ATP

Le Graduatorie Provinciali per le Supplenze sono state pubblicate a Reggio Calabria prima che in tutti gli altri uffici scolastici d’Italia. Un risultato che la Federazione UIL Scuola RUA di Reggio Calabria definisce motivo di vivo compiacimento, esprimendo un formale elogio nei confronti dell’Ufficio Reclutamento dell’Ufficio Scolastico Territoriale, ATP, per l’efficienza e la straordinaria tempestività dimostrate. La macchina amministrativa reggina, secondo la UIL Scuola, si è distinta a livello nazionale, raggiungendo il traguardo della pubblicazione prima di tutti gli altri uffici scolastici del Paese. Un risultato record che testimonia l’alto livello di professionalità, la dedizione e il senso del dovere del personale interno, capace di gestire una mole di lavoro imponente e scadenze serrate senza inficiare la correttezza delle procedure.

“In un panorama nazionale spesso caratterizzato da ritardi e incertezze che creano ansia e precarietà tra il personale docente – dichiara il Segretario Territoriale della UIL Scuola Reggio Calabria, Gianni Festa – l’Ufficio Scolastico della nostra città rappresenta oggi un modello virtuoso di efficienza per l’intero Paese. Questo primato italiano non è solo un dato statistico, ma una risposta concreta alle legittime aspettative di migliaia di lavoratori della scuola”.

I vantaggi per scuole e personale precario

La pubblicazione anticipata delle GPS offre, secondo la UIL Scuola Reggio Calabria, enormi vantaggi organizzativi all’intero sistema scolastico provinciale. Tra questi, l’avvio sereno dell’anno scolastico, garantendo la continuità didattica fin dal primo giorno di lezione. Un altro aspetto evidenziato riguarda la tutela dei diritti dei precari, che possono conoscere la propria posizione in tempi utili e con la massima trasparenza. A ciò si aggiunge l’alleggerimento delle scadenze, permettendo alle segreterie scolastiche di pianificare le nomine senza i consueti affanni di settembre.

La UIL Scuola Reggio Calabria intende ringraziare pubblicamente il dirigente dell’ATP e, in modo particolare, tutti i funzionari e gli impiegati dell’Ufficio Reclutamento. Nonostante la cronica carenza di organico che affligge gli uffici pubblici del Meridione, l’unione delle forze e lo straordinario spirito di servizio hanno permesso di raggiungere un traguardo storico. “Quando le istituzioni funzionano, è doveroso riconoscerlo. Auspichiamo che questo standard di eccellenza diventi la normalità e che il modello Reggio Calabria venga esportato e preso come esempio da tutti i Ministeri e gli uffici regionali d’Italia”, conclude la nota sindacale.