Governo: la fiducia nel Premier Meloni, il 38,7% esprime un giudizio positivo

Il nuovo sondaggio Termometro Politico sulla fiducia nel Presidente del Consiglio Giorgia Meloni mostra che una parte consistente degli intervistati continua a esprimere un giudizio positivo su Giorgia Meloni. Il 25,3% dichiara di avere “molta” fiducia nel Presidente del Consiglio, mentre il 13,4% risponde “abbastanza”. Complessivamente, l’area della fiducia si attesta quindi al 38,7%. Il dato conferma la presenza di uno zoccolo di consenso ancora rilevante per la premier, soprattutto nella fascia di elettori che mantiene un giudizio fortemente positivo. Mentre il 51,4% dichiara di avere “per nulla” fiducia nel premier di Fratelli d’Italia.

Pochi indecisi nella rilevazione

Un altro elemento da sottolineare riguarda la quota molto bassa di intervistati che non prende posizione. La risposta “Non so/preferisco non rispondere” si ferma infatti allo 0,4%, un dato minimo che indica come il giudizio su Giorgia Meloni sia ormai fortemente polarizzato. La quasi totalità del campione, dunque, esprime un’opinione definita, positiva o negativa. Questo rende il sondaggio particolarmente interessante in chiave politica, perché fotografa un orientamento netto dell’opinione pubblica sul tema della fiducia nel Governo e nella sua leader.

Metodo e periodo della rilevazione

Il sondaggio è stato realizzato da Termometro Politico con metodo CAWI, su 2.500 interviste raccolte tra il 16 e il 18 giugno 2026. La rilevazione misura il livello di fiducia personale nel Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, distinguendo tra le risposte “molto”, “abbastanza”, “poco”, “per nulla” e “non so/preferisco non rispondere”.