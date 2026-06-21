Giusi Princi lancia la rete dei talenti calabresi per la sanità: “patrimonio di competenze che non va disperso” | VIDEO

Nasce “Talenti Calabresi per la Sanità”, la rete promossa dall’europarlamentare Giusi Princi per censire, per la prima volta, il capitale umano calabrese impegnato fuori regione, al fine di creare sinergie tra i professionisti e valorizzare le esperienze, favorendo la condivisione di buone pratiche. Ad annunciarlo, attraverso un video pubblicato sui social, la stessa On. Giusi Princi che, raccogliendo le sollecitazioni provenienti da numerosi suoi giovani studenti, formati in Calabria, oggi professionisti del sistema sanitario in altre realtà italiane ed estere, ha deciso di creare uno spazio stabile di confronto in grado di valorizzare questo enorme patrimonio di competenze e rafforzarne il legame con il territorio d’origine.

Un patrimonio di professionalità che già oggi rappresenta una preziosa risorsa per il sistema sanitario nazionale e che, nel percorso di grande rinnovamento della sanità calabrese intrapreso dal Presidente Roberto Occhiuto, che mira anche a riportare in Calabria le nostre eccellenze sanitarie utilizzate fuori regione, potrà portare un contributo per accompagnare i processi di innovazione e miglioramento della sanità in Calabria.

Princi: “sono tanti i professionisti calabresi che oggi lavorano fuori dalla propria terra”

“Sono tanti i professionisti calabresi – spiega l’On. Princi nel video – che oggi lavorano fuori dalla propria terra, negli ospedali, nelle strutture sanitarie, nelle università e nei centri di ricerca. Medici, biologi, infermieri, tecnici sanitari, ricercatori: donne e uomini che ogni giorno mettono competenza, studio e responsabilità al servizio della salute delle persone. Questo patrimonio non deve restare isolato. Non deve disperdersi. Deve diventare rete. Per questo nasce ‘Talenti Calabresi per la Sanità’: una comunità che ho pensato per mettere in connessione le eccellenze calabresi della sanità, valorizzarne le esperienze e trasformare competenze e buone pratiche in un contributo concreto per la Calabria”.

La rete intende favorire occasioni di confronto e cooperazione

La rete intende, infatti, favorire occasioni di confronto e cooperazione, creando sinergie utili a promuovere opportunità, progettualità e percorsi di innovazione nel campo della salute, della ricerca scientifica e della formazione. “È un progetto – aggiunge l’On. Princi – che guarda anche all’Europa, perché le grandi sfide della sanità, della ricerca e dell’innovazione si affrontano costruendo ponti tra territori, professionisti e istituzioni”. L’europarlamentare, quindi, si rivolge direttamente ai professionisti calabresi che operano in ambito sanitario: per aderire o ricevere maggiori informazioni è possibile compilare il form dedicato (https://giusiprinci.eu/2026/06/20/talenti-calabresi-per-la-sanita/) e si verrà ricontattati dalla struttura dell’On. Princi.

Un invito rivolto anche a tutti coloro che conoscono medici, biologi, infermieri, ricercatori e professionisti calabresi della sanità operanti in Italia e all’estero, affinché contribuiscano a diffondere l’iniziativa permettendo a questa comunità di crescere e arricchirsi con il contributo di nuove esperienze e competenze.“Costruiamo insieme una rete di competenze al servizio della Calabria e del futuro”, conclude l’eurodeputato Giusi Princi.