Giro d’Italia Next Gen, Lorenzo Mark Finn a StrettoWeb: “bello tornare a Reggio. Maglia Rosa? Qui per vincere” | INTERVISTA

Un campione del mondo a Reggio Calabria. Lorenzo Mark Finn, giovanissimo talento del ciclismo italiano e internazionale, arriva in città con la maglia di Campione del Mondo Juniores e U23. Un talento straordinario, ligure classe 2006, punta di diamante della Bora Hasgrohe targata Red Bull, una delle squadre più forti e famose del ciclismo internazionale. L’anno scorso, chiuse terzo al Giro Metropolitano di Reggio Calabria. Oggi ritorna puntando alla maglia rosa nonostante l’infortunio patito al Tour of The Alps.

“Sono contento di essere al via di una corsa così bella e importante. La condizione è buona, ma non corro da un paio di mesi. Vediamo come andrà“, spiega Finn ai microfoni di StrettoWeb. “Mi ricordo, ero stato l’anno scorso qua, avevo fatto un giro in città dopo la gara, bello tornare, le strade le conosco ma non troppo“. Obiettivo? Finn non si nasconde: “ovviamente non sarei al via se non fossi in grado di competere per la vittoria. Vediamo giorno per giorno, sto bene, speriamo di fare un bel risultato“.