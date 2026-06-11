Giro d’Italia Next Gen 2026, la 1ª tappa Reggio Calabria-Vibo Valentia: altimetria, planimetria e cronotabella

Ci sono corse che aprono la strada verso un grande futuro. È il caso del connubio Giro d’Italia Next Gen – Reggio Calabria, perché è proprio da qui che prenderà il via la corsa dedicata ai più grandi talenti under 23 del ciclismo mondiale. Partenza il 14 giugno, domenica, alle ore 12:30 da Piazza Duomo. La riva calabra dello Stretto ospiterà dunque l’avvio, la prima tappa della più vasta competizione al mondo di ciclismo a tappe su strada riservata alla categoria under 23. Tra i corridori più attesi al via il campione del mondo Lorenzo Mark Finn, il francese Aubin Sparfel, i belgi Matisse Van Kerckhove e Matteo Vanhuffel, e il brasiliano Henrique Bravo.

Per conoscerli, appuntamento sabato 13 giugno alle ore 18:30, sempre a piazza Duomo, per la presentazione pubblica delle 27 squadre partecipanti. Ancora una volta le bellezze del nostro territorio incontreranno il circuito internazionale delle due ruote.

14 giugno – 1ª Tappa: Reggio Calabria-Vibo Valentia, 168 KM

Tappa mossa con partenza da Reggio Calabria e trasferimento lungo la costa ionica fino a Locri. Si affronta quindi la salita del Valico della Limina (passaggio in galleria), principale difficoltà della giornata, seguita dall’attraversamento della piana di Gioia Tauro. Finale ondulato nel Vibonese con il passaggio da Mileto prima dell’arrivo a Vibo Valentia. Ultimi chilometri in leggera discesa fino all’ultimo chilometro su strade larghe e prevalentemente rettilinee. Rettilineo finale di 400 m.