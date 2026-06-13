Giro d’Italia Next Gen 2026, chiusure temporanee a Catanzaro e Crotone: le modifiche alla viabilità 

​In occasione del transito della manifestazione ciclistica “Giro Next Gen 2026”, saranno adottati provvedimenti temporanei di regolazione della circolazione lungo le strade interessate, al fine di garantire la sicurezza degli atleti, del personale di gara e degli utenti della strada.​Nelle giornate interessate dal passaggio della competizione, i tratti stradali e le relative intersezioni saranno temporaneamente chiusi al traffico per il tempo strettamente necessario al transito della carovana.

Calendario e dettagli delle limitazioni (Lunedì 15 giugno 2026)