Giro d’Italia Next Gen 2026 a Siderno: modifiche alla viabilità e strade interessate

La prima tappa della gara ciclistica internazionale “Giro d’Italia Next Gen 2026”, in programma domenica 14 giugno, attraverserà la Città di Siderno. L’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni, nel salutare positivamente il passaggio della carovana rosa dei ciclisti under 23, sottolinea il grande valore sportivo della competizione (organizzata, così come il Giro d’Italia, dalla società sportiva “Rizzoli Corriere della Sera Sport”) che costituisce altresì un veicolo di promozione turistica del territorio, attirando l’attenzione sulle bellezze della Città che da sette anni si fregia del riconoscimento della Bandiera Blu della Fee.

La macchina organizzativa è al lavoro per garantire la massima sicurezza nel passaggio della corsa, e il Comandante della Polizia Locale Antonello Ruggiero ha disposto, con propria ordinanza numero 58 del 09/06/26, il divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 12 alle ore 15 di domenica 14 giugno e la sospensione della circolazione stradale, dalle ore 13:30 alle ore 15 circa della stessa giornata, sulle seguenti strade interessate dal percorso di gara:

Via Mediterraneo SS106;

Via Ionio SS106;

Corso della Repubblica SS106;

Corso Vittorio Emanuele SS106;

Via Enrico Fermi SS106;

Via Nazionale SS106.

Gli accessi dalle vie laterali saranno chiusi con transenne e nastro segnaletico e verranno controllati e presidiati dalla Polizia Locale e dalle associazioni di volontariato. Ovviamente, negli orari indicati nell’ordinanza, è assolutamente vietato attraversare le strade interessate dal percorso e accedere dalle traverse che intersecano la Statale 106.