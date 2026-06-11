Giornate Europee dell’Archeologia 2026: il programma degli eventi in Calabria

Il Ministero della Cultura, con la Direzione generale Musei e la Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, aderisce anche quest’anno alle Giornate Europee dell’Archeologia (GEA), in programma dal 12 al 14 giugno 2026. L’iniziativa è coordinata dall’Istituto nazionale francese di ricerca archeologica preventiva (INRAP) sotto l’egida del Ministero della Cultura francese e con il patrocinio del Consiglio d’Europa.

Nei luoghi della cultura italiana sono previste attività volte a promuovere il patrimonio archeologico e far conoscere il lavoro dell’archeologo: visite guidate, laboratori, escursioni e altri eventi organizzati con il consueto spirito delle GEA, caratterizzate dalla volontà di mantenere vivo il dialogo con il pubblico, le università, gli enti locali, le associazioni e tutti gli attori del territorio.

Anche la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e provincia di Vibo Valentia aderisce alle GEA attraverso l’apertura straordinaria dei siti archeologici reggini e una programmazione culturale presso il Parco archeologico dei Tauriani, a Palmi.

Programma delle giornate a Reggio Calabria e Palmi

Il programma, realizzato in collaborazione con il Comune di Reggio Calabria e l’Associazione Inside, prevede, per la città di Reggio Calabria, nelle giornate del 13 e 14 giugno, l’apertura dei siti archeologici delle Mura Greche, delle Terme Romane, dell’Odéon e dell’Ipogeo di Piazza Italia, dalle ore 9 alle ore 13.

Presso il Parco dei Tauriani, a Palmi, in collaborazione con il Comune di Palmi e il Movimento Culturale San Fantino, il programma prevede nelle stesse giornate, dalle ore 16 alle ore 20, l’apertura e la visita del sito. In particolare:

Sabato 13 giugno, alle ore 17, Francesca Martorano, docente di Archeologia e Storia dell’Architettura presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, terrà la conferenza “La torre di Taureana ed il sistema difensivo del Cinquecento” .

. Domenica 14 giugno, alle ore 18, le note e le voci dei musicisti dell’Ensemble di Ibicolab e del Coro N.A. Manfroce si uniranno al suono del mare per l’evento “Sotto il cielo degli antichi – Concerto al parco”.

Le GEA rappresentano un’occasione unica per scoprire, conoscere e vivere il patrimonio archeologico italiano, unendo cultura, arte e coinvolgimento diretto dei cittadini.