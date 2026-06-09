Giornata Nazionale dello Sport: Cariati diventa un villaggio sportivo a cielo aperto

Una grande festa dello sport, della partecipazione e dei valori che uniscono le comunità. La Giornata Nazionale dello Sport, promossa dal CONI su tutto il territorio Nazionale, ha fatto tappa anche a Cariati, regalando una domenica di entusiasmo, aggregazione e coinvolgimento che ha visto protagonisti giovani, famiglie, associazioni e rappresentanti del mondo sportivo ed istituzionale. Per l’intera mattinata il centro ionico si è trasformato in un vero e proprio villaggio dello sport a cielo aperto, con esibizioni, attività dimostrative e momenti di confronto dedicati alla promozione delle discipline sportive e dei corretti stili di vita.

Un appuntamento che ha saputo richiamare l’attenzione di cittadini e visitatori, confermando il ruolo dello sport come strumento di crescita sociale, educativa e culturale. A rendere possibile la riuscita dell’iniziativa è stato il prezioso lavoro di coordinamento svolto da Domenico Nigro Imperiale, Delegato Regionale della Federazione Italiana Motonautica e Presidente di Assonautica Cosenza, che ha guidato la macchina organizzativa favorendo la coesione e la collaborazione tra istituzioni, associazioni e realtà territoriali.

L’evento ha rappresentato un importante momento di promozione del territorio e delle sue eccellenze associative, in un significativo clima di collaborazione che ha caratterizzato l’intera manifestazione evidenziando la capacità di fare rete e di costruire occasioni concrete di partecipazione. Numerose le discipline presentate al pubblico, con particolare attenzione al coinvolgimento delle nuove generazioni, chiamate a scoprire il valore educativo dello sport come palestra di vita, rispetto delle regole e inclusione.

“La Giornata Nazionale dello Sport è molto più di una semplice manifestazione – ha sottolineato Domenico Nigro Imperiale –. È un’occasione per ribadire il ruolo fondamentale che lo sport svolge nella formazione dei giovani e nella crescita delle comunità. La straordinaria partecipazione registrata a Cariati dimostra quanto sia forte il desiderio di condividere esperienze positive e momenti di socialità“.

Per questo ci tengo a ringraziare, sentitamente, ogni singola associazione, che con spirito di sacrificio e senso di responsabilità ha portato sul campo i propri atleti. Ringrazio Assonautica Cosenza per la collaborazione ed il supporto logistico, il dott. Fausto Sero, Presidente del Comitato Regionale FPI (Federazione Pugilistica Italiana), l’Asd Cariati Marine Power ed il Presidente Scorpiniti Cataldo, l’Asd Warpedo Cariati e il Maestro Giuseppe Romeo con il suo direttore tecnico Filareti Cataldo, l’Asd Scuola Calcio Città di Cariati ed il Presidente Raffaele Sero, l’Asd Fisiocenter ed il Presidente Manuele Maduli con l’istruttore di Spinning Antonio Marino, l’Asd Cantiere n. 20 – Studio polimedico e la Presidente Stellina Fico, l’Asd Lory Dance School e la coreografa Raffaella Lettieri, l’Asd Pugilistica Cariatese ed il Presidente Raffaele Sero, la Lega Navale Italiana Sez. di Cariati ed il Presidente Francesco Cufari, l’Asd Volley Fidelis Torretta ed il Presidente Antonio Capalbo, l’Asd GF Sport Racing ed il Presidente Francesco Fico con il Campione Italiano di Moto d’acqua Giuseppe Parrilla, la backloop DynamicSport e la Sport dynamic Asd con il Presidente Paolo San Felice, l’Associazione di Protezione Civile “Il Gabbiano” ed il Presidente Cataldo Pirillo, il Sindaco Cataldo Minò, il Maestro Rocco Pirillo per il service, le volontarie dell’Unicef di Cariati ed il fiduciario zonale del CONI , Salvatore Cropanise.

L’ottima riuscita dell’evento conferma la crescente centralità di Cariati nel panorama delle iniziative sportive regionali e rappresenta un ulteriore stimolo a investire nello sport come leva di sviluppo sociale e turistico. Un risultato che porta la firma di una rete organizzativa efficiente e del costante impegno di Domenico Nigro Imperiale, da anni punto di riferimento nel mondo dell’associazionismo sportivo e della promozione delle attività economiche, sociali e culturali legate al mare e al territorio.

La Giornata Nazionale dello Sport si chiude così con un bilancio ampiamente positivo, lasciando in eredità immagini di partecipazione, entusiasmo e condivisione che confermano come lo sport continui a rappresentare uno dei più efficaci strumenti di coesione sociale e crescita civile.