Giornata Mondiale del Rifugiato: a Siderno il convegno “In principio erano i pomodori”

Storie di diritti, doveri e nuova cittadinanza. Sono quelle che saranno trattate nel convegno dal titolo “In principio erano i pomodori”, in programma sabato 20 giugno alle ore 18 al Centro Polifunzionale “Enzo Leonardo” in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato. L’iniziativa è organizzata dall’Amministrazione Comunale di Siderno guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni, col vicesindaco e assessore alle Politiche Sociali Salvatore Pellegrino, e dal consorzio Hera (che gestisce il Cas di Siderno Superiore) presieduto da Salvatore Mangiaracina.

Il convegno avrà luogo due settimane dopo la strage di Amendolara, nella quale sono stati uccisi quattro braccianti agricoli impegnati nella raccolta delle fragole, che ha fatto riemergere ancora una volta la piaga del caporalato e il deprecabile fenomeno dello sfruttamento dei lavoratori impegnati nella filiera agroalimentare.

Dopo i saluti del Sindaco Mariateresa Fragomeni e del Vescovo della diocesi di Locri-Gerace Mons. Francesco Oliva, interverranno il Vice Sindaco Salvatore Pellegrino, il presidente del consorzio Hera Salvatore Mangiaracina, il segretario generale della Flai-Cgil dell’area metropolitana di Reggio Calabria Nicola Rodi, il presidente del consorzio Goel Vincenzo Linarello, la segretaria generale della Flai-Cgil Calabria Caterina Vaiti, del rappresentante della cooperativa Formjob Pietro Tropiano, della funzionaria del dipartimento “Politiche Migratorie e Legalità” della Flai Cgil nazionale Manuela Taratufolo, del dirigente del Commissariato di Siderno Francesco Muraca e del sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri Stefano Guglielmino. Modererà i lavori il responsabile della comunicazione del consorzio Hera Gianluca Cangemi.

A margine del convegno verranno sottoscritti i protocolli d’intesa tra il Comune di Siderno, il Consorzio Hera, la Croce Rossa Italiana-Riviera dei Gelsomini, il Cipc di Siderno e il Cisom.