Giorgia Meloni, fiducia in flessione: i DATI del sondaggio

La fiducia in Giorgia Meloni scende al 38,1% e torna sul livello più basso registrato da metà aprile. È il dato principale che emerge dal sondaggio di Termometro Politico sulla fiducia nel Presidente del Consiglio, una rilevazione che fotografa un lieve peggioramento per la premier rispetto alla settimana precedente. Secondo i numeri riportati, la quota complessiva di chi dichiara di avere fiducia nella Presidente del Consiglio si ottiene sommando le risposte “molto”, pari al 23,5%, e “abbastanza”, pari al 14,6%. Il totale arriva così al 38,1%, in calo di 1,1 punti percentuali rispetto al 39,2% della settimana scorsa.

Fiducia in Meloni in calo: il dato torna ai livelli del 16 aprile

Il dato del 38,1% rappresenta il valore più basso da metà aprile. Lo stesso livello era stato registrato il 16 aprile, quando la fiducia nella Presidente del Consiglio si era attestata ancora al 38,1%. La rilevazione di questa settimana segnala dunque un ritorno a quella soglia, dopo il dato più alto della settimana precedente. Il calo, pur contenuto, assume rilevanza politica perché riguarda direttamente il rapporto tra l’opinione pubblica e la premier. La fiducia nel Presidente del Consiglio Giorgia Meloni resta infatti uno degli indicatori più osservati per misurare il clima politico nazionale e la percezione dell’azione di governo.