Gioiosa Marea, sabato la presentazione ufficiale del nuovo movimento politico GioiosAttiva

Sabato 13 giugno 2026, alle ore 18:30, presso il Circolo Mediterraneo di Gioiosa Marea (Messina), si terrà la presentazione ufficiale del nuovo movimento politico GioiosAttiva. L’incontro sarà l’occasione per conoscere i principi, gli obiettivi e le linee programmatiche che guideranno l’azione del movimento, nato con l’intento di promuovere partecipazione civica, trasparenza e sviluppo locale.

I promotori di GioiosAttiva invitano tutti i cittadini interessati a prendere parte all’evento, che rappresenta il primo passo verso un coinvolgimento attivo della comunità nella vita politica e sociale di Gioiosa Marea.