Gioiosa Marea, nasce il movimento politico GioiosAttiva

GioiosAttiva si presenta ufficialmente a Gioiosa Marea e apre una nuova fase di confronto politico e civico in vista delle elezioni comunali del prossimo anno. La presentazione del movimento politico si è tenuta ieri, 13 giugno 2026, al Circolo Mediterraneo di Gioiosa Marea. All’incontro hanno partecipato Andrea Carollo, Gabriele Panissidi, Julila Pagana, Maurizio Adamo, Francesco Lisi e Daniele Sottile. Maurizio Adamo, componente del direttivo di GioiosAttiva, spiega che il movimento politico “è nato spontaneamente dall’iniziativa di cittadini che hanno avviato un confronto libero su temi condivisi, con l’obiettivo di trasformare idee comuni in un’azione politica e sociale concreta”.

Il movimento intende “promuovere iniziative a favore del territorio e della comunità locale, partendo dall’ascolto e dal confronto tra cittadini”. In vista delle elezioni comunali del prossimo anno a Gioiosa Marea, Adamo conferma che “il gruppo valuta la partecipazione alla competizione elettorale, subordinandola al sostegno dei cittadini. Alla domanda su un suo possibile ruolo politico, Adamo precisa che ogni decisione sarà presa in modo collegiale, nel rispetto dei principi di partecipazione e condivisione”. Il movimento individua nella “libertà di confronto e nella collegialità i propri valori fondamentali, proponendo un approccio diverso rispetto a modelli politici ritenuti superati”. L’eventuale proposta elettorale sarà “una lista civica aperta a persone di diversa provenienza, purché animate da competenza, spirito costruttivo e interesse per il bene comune”.

Tra i temi principali indicati da GioiosAttiva figurano l’attenzione ai giovani e alle future generazioni, considerati centrali per lo sviluppo del territorio. Adamo sottolinea “l’importanza di una strategia turistica basata su competenze e programmazione a lungo termine, oltre gli slogan”. Viene inoltre evidenziata la “difficoltà del tessuto economico locale, testimoniata dalla presenza di numerose attività chiuse, e la necessità di interventi a favore dell’imprenditoria“. Adamo non esprime giudizi sull’amministrazione guidata da Giusi La Galia, affermando che “il movimento intende presentarsi con proposte per il paese piuttosto che in contrapposizione ad altri soggetti politici”.