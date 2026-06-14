Gioiosa Ionica stabilizza i lavoratori TIS: firmati i contratti a tempo indeterminato

Giornata significativa per il Comune di Gioiosa Ionica, dove venerdì 12 giugno 17 lavoratori TIS hanno firmato il contratto a tempo indeterminato dopo anni di impegno e dedizione nell’ambito dei Tirocini di Inclusione Sociale. Si conclude così un percorso complesso, iniziato da tempo e per nulla scontato, cristallizzato nella decisione assunta con la delibera di Giunta Comunale n. 191 del 31 luglio 2025 e concluso con la firma dei contratti part-time per i 18 lavoratori.

La stabilizzazione è stata perseguita con determinazione dall’Ente e consentirà ai lavoratori stabilizzati di guardare al futuro con maggiore serenità. Allo stesso tempo, il percorso rafforza la capacità del Comune di erogare servizi ai cittadini, programmando gli stessi con maggiore certezza, grazie anche all’esperienza acquisita in questi anni dai lavoratori stabilizzati.

Il saluto del sindaco ai neoassunti

Il sindaco Luca Ritorto, nella sala del Consiglio comunale, alla presenza dell’assessore al Bilancio Loredana Calabrò e dei Responsabili di Area, ha voluto salutare e augurare buon lavoro ai neoassunti. Nel suo intervento, il primo cittadino ha sottolineato l’importanza del senso di appartenenza alla macchina comunale e la responsabilità di essere al servizio della comunità.

“Voglio esprimere la mia soddisfazione – ha dichiarato il Sindaco Ritorto – per il risultato raggiunto ed evidenziare la scelta dell’Amministrazione nel riconoscere l’impegno di chi, per circa un decennio, ha lavorato all’interno dell’Ente con dedizione, pur senza tutele adeguate. Si chiude così per i lavoratori un lungo periodo di precariato. In tal senso un ringraziamento lo voglio rivolgere a tutti i colleghi amministratori per aver condiviso pienamente la volontà di raggiungere questo obiettivo, nonché ai Responsabili dell’Ente che hanno supportato tale volontà con gli atti e i passaggi necessari. Ai nuovi dipendenti rivolgo i migliori auguri per questo importante traguardo lavorativo, con l’auspicio che possano continuare a svolgere il proprio lavoro con lo stesso impegno e la stessa passione dimostrati in questi anni al servizio della comunità”.