Gioiosa Ionica, arrivano 150 mila euro per la manutenzione stradale: il dettaglio degli interventi

L’Amministrazione Comunale di Gioiosa Ionica esprime “grande soddisfazione per il finanziamento di 150.00,00 euro ottenuto nell’ambito del Piano Regionale degli Interventi Micro-Infrastrutturali per le Comunità Locali (PRIMI). L’intervento consentirà di effettuare una manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di alcuni tratti di strade comunali, precisamente nelle Località Bernagallo e Santa Nigrilli-Santa Tecla. L’accesso al finanziamento, disposto con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 320 del 16 giugno 2026, è stato possibile grazie alla predisposizione di un progetto esecutivo immediatamente cantierabile (rispondendo così ai requisiti richiesti dal bando). A tal fine, un particolare ringraziamento va all’Ufficio Tecnico comunale che con professionalità ha inteso predisporre la progettualità in questione”.

“Una dimostrazione concreta della capacità dell’Amministrazione di intercettare nuovi finanziamenti, prestando attenzione alla pianificazione e programmazione di messa in sicurezza delle strade comunali. Un intervento che risponde concretamente alle necessità e alle aspettative di molti cittadini residenti in quelle zone del paese e a cui oggi si riesce a dare una risposta tangibile. Il risultato ottenuto – in attesa di risposta in merito ad altri finanziamenti richiesti dal Comune di Gioiosa Ionica per la viabilità – dimostra la capacità strategica e di visione perseguita con tenacia e pazienza anche sul tema della messa in sicurezza delle strade comunali e più in generale della qualità della vita dell’intera comunità.

“È intendimento dell’Amministrazione continuare a perseguire tale obiettivo, consapevoli del fatto che molte sono le arterie che necessitano di interventi di manutenzione. Su input dell’Amministrazione comunale, nei prossimi giorni sarà avviato l’iter per la rapida realizzazione dell’intervento e l’avvio dei lavori”.