Gioiosa Ionica, arriva il Festival dell’Infanzia “Giochiamo a Crescere”: una giornata per bambini, famiglie e comunità

Una giornata interamente dedicata ai bambini, alle famiglie e all’intera comunità per promuovere benessere, apprendimento e condivisione attraverso esperienze educative innovative. È questo lo spirito del Festival dell’Infanzia “Giochiamo a Crescere”, in programma il 18 giugno a Gioiosa Ionica. L’iniziativa rientra nel progetto “Giochiamo a Crescere”, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, e rappresenta un momento di restituzione pubblica delle attività svolte sul territorio.

Il Festival è promosso dal Consorzio Macramè insieme ai partner territoriali, in collaborazione con il Comune di Gioiosa Ionica, e si propone come occasione di incontro tra bambini, famiglie, educatori e cittadini, con l’obiettivo di rafforzare il senso di comunità e valorizzare le relazioni educative. L’evento segna anche la conclusione dell’esperienza dello Spazio Gioco GAC di Gioiosa Ionica, servizio educativo rivolto alla fascia 0-6 anni e alle loro famiglie, gestito dall’Associazione Don Milani, partner del progetto.

Lo Spazio Gioco è ospitato all’interno del bene confiscato “Vincenzo Grasso”, restituito alla collettività e trasformato in presidio educativo e sociale, inaugurato nel febbraio 2025 nell’ambito dello stesso progetto “Giochiamo a Crescere”.

Programma della giornata

Le attività del Festival si articoleranno in due momenti principali:

9.30 – 12.30 : Spazio Gioco GAC, Contrada Giardinazzo

: Spazio Gioco GAC, Contrada Giardinazzo 16.00 – 18.30: sede Don Milani, località Santa Tecla

Il programma prevede laboratori creativi, attività sportive e momenti di socializzazione, pensati per offrire ai bambini e ai genitori occasioni di crescita e apprendimento in un contesto inclusivo e partecipato, nel quale il gioco diventa strumento educativo e di sviluppo delle competenze relazionali.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per la comunità di Gioiosa Ionica per rafforzare il legame tra famiglie, educatori e territorio, promuovendo un modello educativo fondato su partecipazione, inclusione e benessere di bambini e ragazzi. La partecipazione alle attività è libera, mentre la prenotazione è consigliata per i laboratori a numero chiuso.

Per informazioni è possibile consultare i canali social e il sito ufficiale: www.consorziomacrame.it. Le iscrizioni sono disponibili tramite form online: https://form.jotform.com/261584280380357.