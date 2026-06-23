Gioia Tauro, torna “Borgo diVino”: due serate tra vini calabresi, struncatura, street food e musica

Tutto pronto a Gioia Tauro per la seconda attesissima edizione di “Borgo diVino”, l’evento dedicato alla valorizzazione del territorio e delle eccellenze calabresi che prenderà vita nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 giugno, a partire dalle ore 20:00, nella suggestiva cornice storica di Piano delle Fosse. L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Gioia Tauro, nasce dalla sinergia tra Letizia “Lady Chef” Dani, il Pastificio Gioia, con la celebre Struncatura, e la direzione artistica di Turi Rugolo. Un appuntamento pensato per celebrare l’essenza stessa della Calabria attraverso il connubio tra cibo, vino, artigianato e intrattenimento.

All’arrivo, i visitatori potranno ritirare un apposito calice con sacchetta porta-calice per intraprendere, attraverso un ticket, un viaggio sensoriale tra i banchi di assaggio delle migliori cantine calabresi. Le aziende proporranno i loro vini di punta, guidando il pubblico alla scoperta delle peculiarità dei vitigni locali. A fare da contraltare al percorso vinicolo ci sarà l’area dedicata allo Street Food, interamente coordinata e curata da Letizia Dani, nota al pubblico come “Lady Chef”.

“Lo street food sarà interamente curato da me insieme alle mie collaboratrici”, spiega entusiasta Lady Chef. “Proporremo piatti della tradizione culinaria calabrese rivisitati però con un nostro tocco personale. Ovviamente, a fare da padrona assoluta della scena sarà la nostra struncatura molicata, ma non mancheranno tante altre specialità. All’ingresso i visitatori troveranno un elenco e potranno scegliere in totale autonomia e libertà quale ticket acquistare per le consumazioni di cibo e vino”. Letizia Dani svela inoltre una novità pensata per coinvolgere direttamente il pubblico: “Oltre agli stand, realizzeremo dei veri e propri show-cooking durante i quali offriremo al pubblico anche delle piccole degustazioni gratuite dei piatti preparati sul momento”.

Musica, cultura e ospiti nel borgo

Ad arricchire l’atmosfera del borgo sarà un ricco programma di intrattenimento musicale e culturale, guidato dal direttore artistico Turi Rugolo. “Siamo felici di dare continuità a questo progetto con la seconda edizione”, dichiara Rugolo. “Borgo di Vino” è un evento in cui il Piano delle Fosse si trasformerà in una grande vetrina per il food d’eccellenza, l’artigianato locale e la cultura vinicola. Abbiamo pensato a un programma di intrattenimento variegato e di qualità: sabato 27 giugno sul palco saliranno Stefano Priolo e Nino De Francesco per una grande serata musicale, mentre domenica 28 sarà la volta del duo Pepe Nero per una serata all’insegna del super divertimento. Ma non finisce qui: oltre agli artisti in cartellone avremo diverse sorprese e ospiti musicali che si aggiungeranno lungo i canali del borgo, tra cui due bravissime ragazze di Rosarno e altri talenti locali. Ci saranno inoltre momenti di approfondimento e interviste dedicate alle aziende partecipanti per raccontare da vicino le loro storie e i loro prodotti”. E alla domanda su una sua eventuale esibizione sul palco, il direttore artistico anticipa con un sorriso: “Certamente, ci sarà spazio anche per un mio momento speciale come “chicca” per il pubblico”.

“Borgo diVino” si prepara dunque a salutare l’inizio dell’estate all’insegna del buon gusto, della convivialità e della riscoperta delle radici enogastronomiche calabresi. Un appuntamento pensato per valorizzare le produzioni locali e trasformare il cuore storico di Gioia Tauro in una vetrina dedicata alle eccellenze del territorio.