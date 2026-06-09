Gioia Tauro, successo per la presentazione del libro “Servire per Crescere – Un anno da Presidente” | INTERVISTE

Grande partecipazione a Gioia Tauro per la presentazione del libro “Servire per Crescere – Un anno da Presidente”, opera dell’Avv. Vincenzo Barca, professionista stimato e figura da sempre impegnata nel mondo del Rotary e del servizio alla comunità. L’incontro si è svolto nella suggestiva cornice della Sala “Le Cisterne”, confermandosi come un appuntamento di rilievo culturale e sociale per la città.

Un libro sul servizio, sulla responsabilità e sulla crescita personale

Il volume “Servire per Crescere – Un anno da Presidente” nasce dall’esperienza vissuta dall’Avv. Vincenzo Barca alla guida del Rotary. Un anno intenso, raccontato non soltanto come percorso associativo, ma come occasione di riflessione sul significato profondo del servizio verso gli altri, della leadership etica e del contributo che ciascuno può offrire al bene comune.

L’opera ripercorre una stagione di impegno e responsabilità, trasformando l’esperienza presidenziale in un racconto autentico, capace di mettere al centro valori come solidarietà, partecipazione civica, altruismo, amicizia, inclusione e responsabilità sociale. Elementi che emergono con forza dalle pagine del libro e che restituiscono il senso di un impegno vissuto come strumento di crescita individuale e collettiva.

Il Rotary Club Gioia Tauro e il Maggio dei Libri

L’evento è stato promosso dal Rotary Club Gioia Tauro nell’ambito delle iniziative del Maggio dei Libri. La significativa partecipazione di pubblico ha confermato l’interesse verso un’opera che va oltre il racconto di un’esperienza personale e associativa, proponendosi come testimonianza di un modo concreto di intendere il servizio alla comunità.

La presentazione ha offerto ai presenti l’occasione di conoscere più da vicino il percorso umano e rotariano dell’autore, ma anche di riflettere sull’importanza dell’impegno quotidiano al servizio degli altri. Un tema centrale, quello del servizio, che attraversa l’intero volume e ne costituisce il nucleo più rilevante.

Gli interventi istituzionali e il valore sociale dell’opera

Dopo i saluti istituzionali dell’avv. Manuela Strangi, presidente del Rotary Club Gioia Tauro, sono intervenuti la dott.ssa Maria Pia Porcino, Past District Governor del Distretto Rotary International 2102, il sindaco di Gioia Tauro avv. Simona Scarcella, il consigliere regionale Domenico Giannetta e l’assessore alla Cultura prof.ssa Domenica Speranza.

Gli interventi hanno evidenziato il valore culturale e sociale del libro, sottolineando come l’esperienza raccontata dall’Avv. Vincenzo Barca rappresenti una testimonianza significativa dei principi rotariani e del ruolo che l’associazionismo può svolgere nella crescita delle comunità.

Il dialogo con Arcangelo Badolati

Particolarmente coinvolgente è stato il dialogo tra l’autore e il giornalista e scrittore Arcangelo Badolati. Il confronto ha permesso di mettere in luce gli aspetti più significativi del volume, evidenziando il messaggio di speranza e di impegno civile che attraversa l’intero racconto.

Attraverso il dialogo, il libro è stato presentato non solo come memoria di un anno di presidenza, ma come riflessione più ampia sul valore della responsabilità personale, sulla capacità di mettersi al servizio degli altri e sulla forza delle relazioni costruite dentro una comunità.

Le conclusioni affidate a Giacomo Francesco Saccomanno

Le conclusioni della serata sono state affidate all’avv. Giacomo Francesco Saccomanno, District Governor Elect del Distretto Rotary International 2102. Nel suo intervento è stato sottolineato come il libro rappresenti una preziosa testimonianza dei valori rotariani e dell’importanza del servizio come strumento di crescita per le persone e per le comunità.

Il volume dell’Avv. Vincenzo Barca si inserisce così in un percorso di promozione della cultura del servizio, offrendo una narrazione che unisce esperienza personale, responsabilità associativa e attenzione verso il prossimo.

Musica e cultura nella serata alla Sala “Le Cisterne”

Ad impreziosire la serata sono stati gli apprezzati intermezzi musicali del maestro Andrea Francesco Calabrese al pianoforte e del maestro Grazia Barillà al violino. La presenza della musica ha arricchito l’atmosfera dell’incontro, contribuendo a rendere la presentazione un momento di condivisione culturale particolarmente sentito.

La cornice della Sala “Le Cisterne” ha accompagnato un appuntamento che ha saputo unire letteratura, testimonianza civile, musica e partecipazione, confermando la centralità di Gioia Tauro come luogo di iniziative culturali capaci di coinvolgere la comunità.

Un messaggio di cittadinanza attiva e attenzione verso il prossimo

L’incontro dedicato a “Servire per Crescere – Un anno da Presidente” ha offerto ai presenti non solo l’opportunità di conoscere un’opera intensa e ricca di significati, ma anche di riflettere sull’importanza dell’impegno quotidiano al servizio degli altri.

Il messaggio affidato dall’Avv. Vincenzo Barca alle pagine del suo libro continua a rappresentare un esempio concreto di cittadinanza attiva, responsabilità e attenzione verso il prossimo. Un messaggio che, partendo dall’esperienza rotariana, parla a una comunità più ampia e richiama ciascuno al valore del servizio come occasione di crescita personale e collettiva.

Le interviste di Graziano Tomarchio per Strettoweb: