Gioia Tauro non rinuncia al sogno Amazon, il sindaco Scarcella: “l’investimento è ancora possibile” | INTERVISTA

Dopo le indiscrezioni secondo cui Amazon avrebbe fatto un passo indietro in Calabria a causa del rischio di infiltrazioni criminali, sarebbe arrivata una sorta di smentita da parte del colosso americano. Il tema è stato affrontato anche dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Simona Scarcella, che ha rotto il silenzio sulla vicenda. In un’intervista rilasciata a Graziano Tomarchio per Strettoweb, il sindaco ha dichiarato chiaramente: “l’investimento è ancora possibile”. Con queste parole, Scarcella ha voluto rassicurare cittadini e operatori economici sul fatto che il progetto non è affatto tramontato e che le trattative con il colosso americano restano aperte.

Il sindaco di Gioia Tauro sottolinea come sia fondamentale garantire condizioni favorevoli per attrarre investimenti, ma senza mai trascurare la vigilanza sulle dinamiche territoriali e sociali.