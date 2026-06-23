Gioia Tauro, il sindaco Scarcella traccia il bilancio su differenziata e termovalorizzatore: “risultati positivi per la città” | INTERVISTE

A due anni dall’insediamento della sua amministrazione, il sindaco di Gioia Tauro, Simona Scarcella, traccia un bilancio sul fronte dell’ambiente, della gestione del territorio, del termovalorizzatore cittadino e per gli effetti collegati all’avvio dellaraccolta differenziata. Un passaggio politico e amministrativo che punta a evidenziare i risultati ottenuti in uno dei settori più sensibili per la comunità, soprattutto in una città in cui il tema ambientale resta centrale nel dibattito pubblico.

Ambiente e gestione del territorio al centro dell’azione amministrativa

Il tema dell’ambiente viene posto al centro del bilancio dei primi due anni dell’amministrazione guidata da Simona Scarcella. La gestione del territorio, infatti, rappresenta uno degli ambiti più importanti per valutare l’efficacia dell’azione amministrativa, perché incide direttamente sulla qualità della vita dei cittadini, sull’immagine della città e sulla capacità delle istituzioni locali di programmare interventi strutturali. Nel caso di Gioia Tauro, il riferimento al termovalorizzatore cittadino assume un peso particolare. L’impianto è al centro dell’attenzione amministrativa e viene indicato come uno dei fronti sui quali la sindaca rivendica risultati significativi. La questione ambientale, dunque, non viene affrontata soltanto come emergenza o criticità, ma come terreno sul quale misurare una fase di governo locale.

Il bilancio di Simona Scarcella dopo due anni di amministrazione

A due anni dall’insediamento, Simona Scarcella esprime “grande soddisfazione” per i risultati ottenuti. Il dato politico è rilevante perché arriva in un momento in cui l’amministrazione sceglie di fare il punto su uno dei temi più delicati per la città: il rapporto tra sviluppo, gestione dei rifiuti e sostenibilità ambientale.

Il sindaco ed al presidente del consiglio comunale di Gioia Tauro ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb: