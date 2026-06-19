Ginnastica dolce e alimentazione: al PalacolorCsi di Pellaro il Laboratorio CSI per over 65

Sabato 20 Giugno dalle ore 9.00, presso il PalacolorCsi di Pellaro (Lungomare), si terrà un incontro (gratuito) con la nutrizionista dottoressa Veronica Falsone. Il laboratorio è inserito nell’ambito del progetto del Csi Reggio Calabria per il benessere psicofisico rivolto alla terza età. Oggetto principale dell’incontro sarà la nuova piramide alimentare basata sui recenti studi al riguardo e l’impatto positivo di una alimentazione sana abbinata alla ginnastica dolce. Sarà possibile, durante la mattinata, interagire con l’esperta. L’attività di Ginnastica Dolce, ormai un appuntamento fisso e partecipato a Pellaro, è guidata dal prof. Giuseppe Preiti.

Il percorso (tre volte a settimana) punta a pervenire l’invecchiamento muscolo-scheletrico e ridurre il rischio di cadute. Tramite movimenti lenti e mirati, l’attività migliora la mobilità e la postura. I vantaggi del laboratorio vanno ben oltre l’esercizio fisico. Infatti, il percorso di ginnastica dolce, aiuta a combattere la solitudine ed ha creato, nel gruppo di Pellaro, un importante senso di appartenenza. Per partecipare all’incontro di domani, basta recarsi alle 8.50 presso il PalacolorCsi di Pellaro sul lungomare! La partecipazione è gratuita.