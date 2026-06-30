Gibellina capitale dell’arte contemporanea: “Gran Mirci Film” grande protagonista

Dieci progetti finanziati, sei territori coinvolti e un’unica idea di fondo: raccontare Gibellina con la voce delle nuove generazioni. È questo il risultato raggiunto da Gran Mirci Film, partner di dieci progetti ammessi a finanziamento nell’ambito della seconda edizione del bando promosso dall’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana, guidato dall’assessore Mimmo Turano, dedicato a Gibellina Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026.

L’iniziativa, rilanciata dopo il successo della prima edizione, ha messo a disposizione una dotazione complessiva di 700 mila euro, con contributi fino a 7.500 euro per ciascun progetto, coinvolgendo le Scuole siciliane.

Le scuole di cui Gran Mirci Film è partner, sono localizzate tra Messina e Catania, in centro e nelle rispettive aree metropolitane.

Tra gli elaborati previsti dal bando figurano i podcast. L’obiettivo è realizzare una piattaforma web che raccolga i podcast prodotti dalle singole scuole, rendendoli fruibili in un unico spazio digitale dedicato che sarà allestito a Gibellina durante l’evento finale.

“Ogni istituto svilupperà il proprio racconto – spiega Giuseppe Ministeri, amministratore di Gran Mirci Film – ma crediamo che questi lavori meritino una casa comune. Per questo stiamo progettando una piattaforma che possa ospitare tutti i podcast realizzati nell’ambito del bando, creando una rete di contenuti capace di raccontare Gibellina attraverso la voce degli studenti“.

La piattaforma consentirà di valorizzare le produzioni delle scuole anche dopo la conclusione delle attività progettuale, offrendo un archivio digitale permanente.

“La forza di questa iniziativa – conclude Ministeri – è che ogni scuola manterrà la propria identità editoriale, ma tutte insieme contribuiranno a costruire un grande racconto collettivo“.