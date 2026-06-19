Giardini Naxos, inaugurata la “Cittadella della sicurezza stradale” per i bambini

È stata inaugurata oggi, all’interno della sottosezione del comando di Polizia Stradale di Giardini Naxos intitolata alla Medaglia d’Oro al Merito Civile Angelo Gabriele Spadaro, la “Cittadella della sicurezza stradale”, uno spazio educativo dedicato ai più piccoli e pensato per promuovere, attraverso il gioco, la cultura della legalità, della sicurezza e del rispetto delle regole della circolazione. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Progetto Icaro, il programma di educazione stradale che da oltre vent’anni vede impegnata la Polizia di Stato nella formazione delle giovani generazioni sui temi della sicurezza. Alla cerimonia del taglio del nastro hanno partecipato il prefetto di Messina, Cosima Di Stani, il questore di Messina, Salvatore La Rosa, il dirigente della Polizia stradale di Messina Antonio Capodicasa, il provveditore agli studi Leon Zingales, insieme a una rappresentanza degli alunni delle scuole dell’Infanzia degli Istituti comprensivi di Giardini Naxos e Taormina.

La nuova struttura riproduce una vera e propria città in miniatura, completa di semafori, attraversamenti pe-donali, segnaletica stradale e percorsi dedicati, consentendo ai bambini di apprendere in modo coinvolgente e pratico i corretti comportamenti da adottare negli spazi urbani. Nel corso della cerimonia è stato evidenziato il valore dell’iniziativa quale esempio concreto di collaborazione tra istituzioni, scuola e Polizia Stradale.

La Cittadella della sicurezza stradale è stata realizzata recuperando e riqualificando un campo da tennis. Lo spazio è stato benedetto dal cappellano della Polizia di Stato, don Giovanni Ferrari. All’inaugurazione hanno preso parte inoltre il comandante della sottosezione della Polizia stradale di Giardini Naxos Giannantonio Spadaro, il direttore generale del Consorzio per le Autostrade Siciliane Calogero Franco Fazio, il parroco della comunità San Pancrazio di Giardini Naxos don Gianluca Monte, il presidente emerito della Corte d’Appello di Catania Filippo Pennisi e il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di Giardini Naxos, William Co-smo D’Arrigo. Ad arricchire ulteriormente il progetto è stata realizzata una nuova area multimediale, all’in-terno della quale gli operatori della Polizia Stradale realizzeranno attività didattiche, giochi educativi e per-corsi audiovisivi dedicati alla sicurezza, rafforzando ulteriormente la missione educativa della struttura. La Cittadella si candida così a diventare un punto di riferimento per l’intero territorio provinciale messinese e catanese, contribuendo alla diffusione della cultura della sicurezza e della cittadinanza attiva tra le nuove generazioni.