Gianni Alemanno esce dal carcere di Rebibbia: “ho visto e conosciuto una realtà terribile. Farò politica con Vannacci”

Gianni Alemanno è uscito dal carcere di Rebibbia, dove era detenuto dalla sera del 31 dicembre 2024. All’esterno del penitenziario romano l’ex sindaco della Capitale è stato accolto da circa cento sostenitori, che lo hanno salutato scandendo il coro “Gianni, Gianni”. Alemanno si è fermato davanti a cronisti e telecamere, rilasciando le prime dichiarazioni dopo la fine del periodo di carcerazione. L’esponente della destra ha parlato delle condizioni del sistema penitenziario italiano, definendo il carcere una realtà drammatica, e ha annunciato la volontà di tornare all’impegno politico.

Gianni Alemanno fuori da Rebibbia dopo la pena

Gianni Alemanno ha scontato una pena di 1 anno, 5 mesi e 24 giorni per le accuse di traffico d’influenze illecite e abuso d’ufficio, nell’ambito dell’inchiesta “Mondo di Mezzo”. La detenzione nel carcere di Rebibbia era iniziata la sera del 31 dicembre del 2024. L’uscita dell’ex primo cittadino della Capitale ha richiamato davanti al penitenziario decine di giornalisti, cameramen e diversi esponenti dell’area politica di riferimento. Ad attenderlo, anche numerosi sostenitori, rimasti sotto il sole in attesa della sua comparsa.

Le prime parole di Alemanno: “il carcere è una vergogna nella nostra Repubblica”

Appena fuori dal carcere di Rebibbia, Alemanno ha scelto di parlare subito della realtà detentiva conosciuta durante il periodo trascorso in penitenziario. Le sue prime parole sono state nette e hanno concentrato l’attenzione sulle condizioni del carcere in Italia. “Ho visto e conosciuto una realtà terribile. Il carcere è una vergogna nella nostra Repubblica. Farò politica con Vannacci”, evidenzia Alemanno. La frase, pronunciata davanti alla folla di cronisti e telecamere, segna anche il ritorno del tema politico nel discorso pubblico dell’ex sindaco. Alemanno ha infatti affiancato alla denuncia sulle condizioni carcerarie l’annuncio di una nuova fase di impegno politico. “Il carcere in Italia è una offesa per come tratta la gente, ma soprattutto perché non dà a chi se lo merita una possibilità di cambiamento”, sottolinea Alemanno.

L’attenzione sulle condizioni del sistema penitenziario

Durante la permanenza in carcere, Alemanno si è impegnato sui temi legati allo stato del sistema penitenziario e alle difficoltà nella vita quotidiana dei detenuti. Il comunicato sottolinea come l’ex sindaco abbia vissuto direttamente la realtà del carcere e abbia concentrato parte della sua attenzione sui problemi dei detenuti comuni. Il tema delle condizioni carcerarie è stato quindi al centro delle sue prime dichiarazioni pubbliche. Alemanno ha descritto il carcere come una realtà che, a suo giudizio, non offre a chi lo merita una concreta possibilità di cambiamento. Un passaggio che sembra destinato a diventare uno dei punti centrali della sua futura attività politica. L’uscita da Rebibbia, dunque, non è stata soltanto un momento personale e giudiziario, ma anche l’occasione per rilanciare una battaglia pubblica sul funzionamento del carcere e sul ruolo della detenzione nella società italiana.

Il ritorno alla politica e il riferimento a Vannacci

Tra gli elementi più significativi delle dichiarazioni rilasciate da Gianni Alemanno c’è il riferimento diretto al futuro politico. L’ex sindaco ha infatti affermato: “farò politica con Vannacci”. La frase, pronunciata nel contesto delle sue prime parole fuori dal carcere, indica la volontà di tornare sulla scena politica dopo il periodo di detenzione. Alemanno non ha aggiunto ulteriori dettagli nel testo fornito, ma il riferimento appare come un messaggio diretto ai suoi sostenitori e all’area politica che lo ha atteso fuori da Rebibbia. Ad attendere l’uscita dell’ex primo cittadino della Capitale c’erano anche diversi esponenti dell’area politica di riferimento, oltre ai militanti e ai sostenitori che lo hanno accolto con cori e applausi.

Il movimento Indipendenza e le parole di Massimo Arlechino

Tra i presenti davanti al carcere di Rebibbia c’era anche Massimo Arlechino, presidente del movimento politico Indipendenza, fondato proprio da Alemanno. Arlechino ha parlato con i cronisti commentando la fine del periodo di carcerazione dell’ex sindaco. “Oggi per Gianni finisce il periodo di carcerazione. E’ stato lui ad aver rieducato la casa circondariale e non il contrario”. Le parole di Arlechino si inseriscono nel clima di sostegno che ha accompagnato l’uscita di Alemanno dal carcere. Secondo quanto riportato nel comunicato, in carcere Alemanno avrebbe trovato la forza di affrontare il percorso detentivo, impegnandosi sui temi delle condizioni penitenziarie e sulle difficoltà vissute dai detenuti.