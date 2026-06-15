Geyser in via Vollaro a Reggio Calabria: “lavaggio gratuito” per le auto in transito | VIDEO

A Reggio Calabria e precisamente in via Vollaro, la serata di ieri è stata movimentata da una scena tanto curiosa quanto indicativa di un problema da risolvere con urgenza. Un forte getto d’acqua, simile a un piccolo geyser urbano, ha iniziato a fuoriuscire dalla strada, creando disagi alla circolazione e trasformando il passaggio delle auto in una sorta di “lavaggio gratuito” non richiesto. La segnalazione arriva direttamente dalla zona, dove residenti e automobilisti hanno assistito a una vera e propria fontana improvvisata sull’asfalto. Il getto, visibile anche a distanza, ha attirato l’attenzione di chi si trovava a transitare lungo la via, tra stupore, sorrisi amari e qualche inevitabile preoccupazione per lo spreco d’acqua e per le condizioni del manto stradale.

Un autolavaggio gratis, ma il problema resta serio

La scena, raccontata con ironia da chi l’ha vista, ha assunto subito i contorni di un episodio quasi surreale: auto in transito “benedette” da una pioggia improvvisa, parabrezza ripuliti senza passare dal distributore e carrozzerie raggiunte dal getto d’acqua come in un autolavaggio improvvisato. Una situazione che strappa certamente un sorriso, ma che dietro l’apparenza simpatica nasconde un problema concreto. Il geyser in via Vollaro potrebbe infatti essere legato a una rottura della rete idrica o a un guasto sotto il piano stradale. In casi del genere, oltre allo spreco di una risorsa preziosa come l’acqua, esiste anche il rischio che la pressione e la fuoriuscita prolungata possano danneggiare ulteriormente l’asfalto, creando buche, avvallamenti o situazioni di pericolo per motociclisti, pedoni e automobilisti.

Disagi per automobilisti e residenti della zona

Il fenomeno ha inevitabilmente provocato qualche disagio alla viabilità. Chi percorre via Vollaro a Reggio Calabria si è trovato davanti a una situazione insolita, con acqua sulla carreggiata e la necessità di procedere con maggiore prudenza. Il tratto interessato, soprattutto se trafficato, può diventare complicato da attraversare quando l’acqua invade parte della strada e riduce la sicurezza del transito. Per i residenti, invece, l’episodio rappresenta l’ennesima dimostrazione di quanto sia importante intervenire rapidamente sulle criticità della rete idrica cittadina. La speranza è che la segnalazione venga raccolta al più presto dagli enti competenti, così da mettere in sicurezza l’area e ripristinare la normalità prima che il problema possa aggravarsi.

Spreco d’acqua e manutenzione: la richiesta di intervento

Al di là dell’ironia sul “lavaggio gratuito”, resta centrale il tema dello spreco d’acqua a Reggio Calabria. Ogni perdita, soprattutto quando evidente e abbondante, rappresenta un danno per la collettività. In un periodo in cui la gestione delle risorse idriche è sempre più delicata, episodi del genere richiamano l’attenzione sulla necessità di controlli, manutenzione e interventi tempestivi. La richiesta dei cittadini è semplice: verificare l’origine del guasto, riparare la perdita e ripristinare condizioni di sicurezza lungo via Vollaro. Un intervento rapido eviterebbe non solo ulteriori dispersioni d’acqua, ma anche possibili danni alla sede stradale e rischi per chi percorre quotidianamente la zona.

Via Vollaro tra ironia e disagi: quando la strada diventa una fontana

In attesa dell’intervento, la scena resta una di quelle immagini capaci di raccontare, con un pizzico di ironia, le piccole grandi emergenze quotidiane della città. A Reggio Calabria, in via Vollaro, non è servito prenotare un lavaggio né inserire gettoni: è bastato passare al momento giusto, o forse al momento sbagliato, per ritrovarsi sotto il getto del geyser stradale. Una battuta può alleggerire il racconto, ma non cancella la necessità di intervenire. Perché se è vero che qualche automobilista potrebbe aver guadagnato un parabrezza più pulito, è altrettanto vero che la città non può permettersi perdite d’acqua, rischi sulla carreggiata e disagi per residenti e passanti. Ora la palla passa agli uffici competenti, chiamati a chiudere il rubinetto più spettacolare, e meno gradito, della giornata.