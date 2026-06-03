Gerace, il 6 e 7 giugno il convegno “L’impatto dei Normanni sul Monachesimo in Italia meridionale” | INFO

Nei giorni 6 e 7 di giugno, presso la Cittadella Vescovile di Gerace (Complesso episcopale, Sala dell’Arazzo), avrà luogo il Convegno di Studi “L’impatto dei Normanni sul Monachesimo in Italia meridionale. Persistenze, discontinuità, nuovi apporti”, tema che si inserisce entro un lungo e complesso filone storiografico e che, nell’occasione, pone al centro del dibattito la Calabria di XI e XII secolo a confronto con analoghe esperienze occorse nello stesso periodo nelle restanti regioni dell’Italia meridionale.

La conquista normanna del Meridione d’Italia è stata certamente un evento epocale che ha segnato sul lungo periodo il destino dei territori coinvolti. Il punto di osservazione centrato sul Monachesimo, oltre ad analizzare un fenomeno peculiare – quello del movimento monastico declinato nella sua complessità storica, politica e culturale e che costituisce solo uno specifico, benché importante, aspetto della complessa mentalità della società medievale – , proprio in virtù in dello specifico momento storico considerato e per la ricchezza delle fonti a disposizione (storiche, archeologiche, figurative), diventa centrale nell’analisi più generale di “mondi in transizione”, ossia di assetti territoriali già di per sé strutturati nonché culturalmente e politicamente diversificati (quello della Calabria e della Puglia bizantina, della Sicilia islamica, della fetta di Campania, Puglia e Molise longobardi) nel loro evolvere di fronte a nuovi attori in campo, appunto i Normanni. Si disegna così un palinsesto di “linguaggi” osservabili nel loro transitare tra scenari ed epoche differenti, restando uguali a sé stessi, modificandosi radicalmente, adattandosi in sintesi inattese o producendo forme lessicali del tutto originali.

Il Convegno, ideato e realizzato dall’Istituto della Biblioteca Calabrese ETS di Soriano Calabro grazie al contributo della Direzione Generale Educazione, ricerca e istituti culturali, alla collaborazione della Diocesi di Locri-Gerace e al patrocinio del Comune di Gerace, si avvale della curatela scientifica di Giuseppe Hyeraci (Istituto della Biblioteca Calabrese ETS) e Alessia Frisetti (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa), sotto la supervisione del Prof. Federico Marazzi (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa) e coinvolge tra i maggiori esperti dell’argomento provenienti dai principali enti di ricerca dell’Italia centro-meridionale e da alcuni atenei stranieri (University College of London e Aix-Marseille Université).

Con finalità di massima disseminazione le giornate di studio saranno fruibili da remoto mediante piattaforma Zoom e attraverso la pagina social dell’Istituto della Biblioteca Calabrese ETS.

I link Zoom delle due giornate: