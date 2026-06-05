Gasparri a Reggio Calabria per la Festa dei Carabinieri: “orgoglioso di essere qui”

”Grazie a tutti i Carabinieri, grazie alle loro famiglie che ne sostengono lo sforzo e il sacrificio al servizio della comunità nazionale. È con orgoglio che partecipo, a Reggio Calabria, alla festa dell’Arma dei Carabinieri che quest’anno si svolge lontano da Roma proprio per dare un segnale di ulteriore vicinanza al territorio, soprattutto a quelle realtà dove l’impegno è ancora maggiore per affermare i valori della legalità“. Lo afferma Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia e presidente della commissione esteri e Difesa del Senato.

“Ogni giorno -aggiunge- i Carabinieri portano conforto alle popolazioni, tutelano i cittadini di fronte a piccole e grandi emergenze, sono presenti in ogni angolo della penisola per difendere i valori dello Stato. Grazie quindi all’Arma dei Carabinieri che oggi celebra la sua festa con un impegno che le istituzioni devono esprimere ogni giorno, con una solidarietà che si deve concretizzare in provvedimenti normativi e in atti concreti. Non soltanto con il rinnovo dei contratti e con riconoscimenti economici, ma anche con l’impegno per la previdenza dedicata che rappresenta un’assoluta priorità. Nelle commissioni parlamentari competenti l’attenzione è massima. E tutto il Paese deve sapere che i soldi investiti in sicurezza non sono soltanto un investimento per la libertà di tutti i cittadini italiani, ma sono la premessa per uno sviluppo economico ordinato e rispettoso delle norme vigenti. A tutto il popolo in divisa va la nostra riconoscenza. Essere oggi accanto ai Carabinieri, come avviene ogni giorno, è un dovere del mondo politico e di tutte le Istituzioni, a partire da quelle parlamentari”.