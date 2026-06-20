Gambero Rosso incorona Gelato Cesare come eccellenza della gelateria: “3 Coni” per il chioschetto reggino

​La decima edizione della guida Gambero Rosso incorona la Calabria del gelato. La prestigiosa premiazione si è tenuta a Napoli, nella suggestiva cornice della Stazione Marittima, all’interno dell’evento Rotte Mediterranee. ​Tra le 583 insegne selezionate in tutta Italia, la nostra regione brilla grazie a due eccellenze assolute che conquistano il massimo riconoscimento dei Tre Coni: la Cremeria Vitaro a Rende e lo storico chiosco Gelato Cesare a Reggio Calabria. ​Vero e proprio punto di riferimento sul Lungomare di Reggio Calabria (in Piazza Indipendenza), Gelato Cesare si conferma sul tetto d’Italia. Il segreto del successo di questo storico chioschetto verde risiede nell’estro e nella passione del maestro gelatiere Davide Destefano, definito dagli esperti come un autentico “ambasciatore del gelato italiano nel mondo“.

​A ritirare l’ambito premio a Napoli è stata Ashanti Destefano, a testimonianza della quarta generazione della famiglia che porta avanti questa straordinaria storia di artigianalità. Per l’occasione, Ashanti ha omaggiato la responsabile del Gambero Rosso con un iconico chioscetto in miniatura di Gelato Cesare, cogliendo il momento per ringraziare la guida per il prezioso lavoro svolto nella promozione del gelato del territorio.

​”Questo bel chioschetto sul Lungomare – a due passi dal Museo Archeologico – è uno di quei luoghi che raccontano l’arte calabrese del gelato con una forte personalità. Il profumo di cose buone si mescola alla brezza marina, il banco offre una selezione generosa con creme che oscillano tra ĺtradizione e originalità, capaci di sorprendere senza mai esagerare: si può dire che si sia in uno ldei pochi posti in considerazione che riesce a conciliare tanta ricchezza senza strafare nella pesantezza“.

​Il gelato si fa sempre più attento al benessere dei consumatori. Tra i trend dominanti emersi nella guida di quest’anno spiccano:

​Meno zuccheri, per un profilo nutrizionale bilanciato.

​Formule inclusive, con ampie proposte senza lattosio e senza glutine.

​Boom del vegano, per non escludere nessuno dal piacere di gustare un buon gelato.

​La mappa del gusto: i 21 premiati in Calabria

​Ecco l’elenco completo dei locali calabresi inseriti in guida, suddivisi in base al punteggio ottenuto:

Tre Coni (L’Eccellenza Assoluta)

​Gelato Cesare – Reggio Calabria

​La Cremeria Vitaro – Rende (CS)

Due Coni (I Grandi Maestri)

​Amedeo – Catanzaro

​Bar Ettore – Locri (RC)

​Casa Mastroianni – Lamezia Terme (CZ)

​Donna Maria – Tropea (VV)

​Gelateria Enrico – Pizzo (VV)

​Il Regno del Gelato – Jacurso (CZ)

​Moré – Soverato (CZ)

​Scrivano – Terre d’Altopiano – Spezzano della Sila (CS)

​Sottozero Pennestrì – Reggio Calabria

​Trebottoni – Reggio Calabria

Un Cono (Le Insegne da non perdere)