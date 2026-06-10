Gallina, il 14 giugno arriva “Pompieropoli”: un’esperienza emozionante per tutti i bambini | INFO

Domenica 14 giugno 2026, dalle ore 16:30 alle ore 19:30, Piazza Municipio di Gallina – nel cuore del quartiere reggino, di fronte alla Chiesa Madre – si trasformerà in un grande campo di addestramento a misura di bambino. Protagonista della giornata sarà Pompieropoli, l’iniziativa nazionale organizzata dall’Associazione Genitori Arangea (AGA) in collaborazione con l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale – Sezione di Reggio Calabria, che porterà i bambini tra i 3 e i 12 anni a vivere in prima persona l’emozionante esperienza del pompiere.

“L’evento” dichiara Giovanna Calabrò, Presidente dell’Associazione Genitori Arangea, “è molto più di un pomeriggio di gioco: è il coronamento di un percorso formativo che ha già coinvolto centinaia di bambini tra i banchi di scuola”.

Grazie all’autorizzazione e alla preziosa collaborazione del Dirigente Scolastico Ing. Antonino G. Ubaldini dell’Istituto Comprensivo Nosside-Pythagoras-Moscato di Reggio Calabria, nelle settimane precedenti all’evento i volontari dell’ANVVF hanno condotto incontri formativi e informativi in orario scolastico presso tutti i plessi della scuola primaria dell’Istituto. I piccoli alunni hanno avuto così l’opportunità di scoprire il mondo della prevenzione e della sicurezza antincendio, imparando a riconoscere i rischi quotidiani e i comportamenti corretti da adottare in situazioni di emergenza.

“Nel pomeriggio del 14 giugno” prosegue Calabrò “i bambini potranno cimentarsi in percorsi pratici guidati dai Vigili del Fuoco, indossare i dispositivi di protezione, manovrare attrezzature in sicurezza e affrontare simulazioni di intervento. Al termine dell’esperienza, ogni partecipante riceverà l’attestato di Giovane Pompiere, un riconoscimento simbolico ma carico di significato educativo”. L’evento include percorsi dedicati anche ai bambini con disabilità, nel segno di una partecipazione davvero inclusiva. La partecipazione è completamente gratuita.

L’Associazione Genitori Arangea, attiva da quattro anni sul territorio, si distingue per la capacità di trasformare valori civici – sicurezza, prevenzione, rispetto delle istituzioni – in esperienze concrete e coinvolgenti per famiglie e bambini. Pompieropoli è l’espressione più compiuta di questa missione: unisce il rigore formativo dei Vigili del Fuoco alla leggerezza e all’entusiasmo del gioco, costruendo nella generazione più giovane una cultura della sicurezza solida e duratura.

“Quando un bambino capisce perché il pompiere è un eroe, e impara cosa può fare lui stesso per essere più sicuro, quella lezione non si dimentica più”, conclude Giovanna Calabrò.