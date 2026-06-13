Futuro Nazionale, Vannacci: “siamo la feccia, i figli di nessuno e fierissimi di esserlo”

Si è aperta a Roma l’assemblea costituente di Futuro Nazionale, il partito guidato da Roberto Vannacci, in quella che rappresenta la prima grande tappa organizzativa dalla sua fondazione avvenuta a febbraio, pochi giorni dopo l’uscita del generale dalla Lega. L’evento si svolge all’Auditorium della Conciliazione, a pochi passi da piazza San Pietro, in una cornice scenografica dominata dal blu, con al centro il logo del partito e, accanto, l’immagine del Colosseo. Un contesto simbolico scelto per segnare l’avvio della fase costituente e la trasformazione del movimento in una struttura politica più definita.

Le parole di Roberto Vannacci: “Siamo lo scarto e la feccia”

Il momento centrale della giornata è stato l’intervento del leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, che dal palco ha pronunciato dichiarazioni destinate a far discutere: “noi rappresentiamo lo scarto e la feccia e siamo orgogliosi di esserlo. In Parlamento siamo una sporca dozzina, qui siamo i figli di nessuno e fierissimi di esserlo”. Le parole del generale hanno scandito il tono dell’assemblea, caratterizzata da un’impostazione fortemente identitaria e da un linguaggio politico diretto, rivolto alla costruzione di una narrazione interna fortemente contrapposta rispetto al panorama parlamentare tradizionale.

La struttura del partito: assemblea nazionale ed esecutivo

L’assemblea costituente di Futuro Nazionale rappresenta un passaggio organizzativo fondamentale per la definizione della struttura interna del movimento. Il progetto politico prevede infatti la creazione di un’Assemblea nazionale e di un esecutivo nazionale, strumenti destinati a formalizzare la governance del partito. I lavori proseguiranno fino a domani, quando sono attese le conclusioni affidate allo stesso Vannacci. L’obiettivo dichiarato è quello di consolidare l’identità del partito e rafforzarne la presenza sul territorio attraverso una struttura organizzativa più articolata.

Oltre 1500 delegati e presenza dei parlamentari

All’evento sono attesi oltre 1500 delegati locali, chiamati a intervenire nel corso della giornata, in una fase che segna il primo vero raduno nazionale del movimento. Domani sarà invece il turno dei parlamentari, in totale otto, provenienti da esperienze politiche diverse tra Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia. La presenza di rappresentanti istituzionali conferma la volontà del partito di radicarsi anche all’interno delle dinamiche parlamentari, rafforzando la propria capacità di intervento politico a livello nazionale.

Crescita degli iscritti e prospettive del movimento

Nel corso dell’assemblea, attraverso il leader Roberto Vannacci, il partito ha annunciato di aver raggiunto quota 100 mila iscritti, un dato che viene presentato come indicatore della crescita rapida del movimento. La fase costituente di Futuro Nazionale si inserisce quindi in un percorso di strutturazione politica e organizzativa che punta a consolidare il partito nel panorama politico italiano, in un momento segnato da una forte attività interna e da una chiara definizione identitaria.