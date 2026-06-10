Futuro Nazionale Reggio Calabria all’assemblea costituente del partito del generale Vannacci

Il 13 e il 14 giugno a Roma si terrà l’assemblea costituente di Futuro Nazionale, il nuovo partito di destra capitanato dal Gen. Vannacci. Il comitato 297 di Reggio Calabria, dopo intensi mesi di lavoro nel territorio, accanto alle persone, ascoltandole e battendo il perimetro dell’intera provincia, assieme ad una prodigiosa campagna di tesseramento, ha eletto i propri delegati: dr. Francesco D’Aleo, Francesco Calabrò e Sebastiano Martino che rappresenteranno i quasi 200 iscritti al comitato.

Insieme agli altri delegati eletti in Calabria, i rappresentanti del comitato 297 parteciperanno all’importante fase di stesura delle fondamenta del partito sia su base nazionale che regionale. Il comitato 297 è il principale comitato attivo in città ed il più numeroso di tutta la provincia reggina dimostrando anche, con l’unico punto informativo costituito qualche giorno fa, di essere parte integrante del tessuto politico e sociale del territorio.