Futuro Nazionale, il Comitato 297 di Reggio Calabria ha preso parte ai lavori della costituente del partito di Vannacci

Il Comitato 297 di Reggio Calabria ha preso parte ai lavori della Costituente di Futuro Nazionale, “contribuendo attivamente al confronto politico e programmatico che ha caratterizzato l’evento. A rappresentare il Comitato 297 sono stati i delegati Francesco D’Aleo, Francesco Calabrò e Sebastiano Martino, che hanno partecipato alle diverse sessioni della Costituente, instaurando relazioni e momenti di confronto con delegati provenienti da altri territori e con numerosi comitati presenti”, c’è scritto in una nota. “Nel corso dei lavori sono stati affrontati temi centrali per la costruzione del programma politico di Futuro Nazionale, tra cui la famiglia, la remigrazione, il lavoro, la salute e lo sport. Ampio spazio è stato dedicato alla definizione delle linee programmatiche che guideranno l’azione del movimento nei prossimi anni”, rimarca la nota.

Il prof. Gasperini ha sottolineato la volontà di utilizzare una terminologia politica chiara e coerente con i valori del movimento

Tra gli interventi più significativi, il prof. Gasperini ha sottolineato la volontà di utilizzare una terminologia politica chiara e coerente con i valori del movimento: “il nostro è un programma in italiano, senza asterischi e senza schwa. Non parleremo di interruzione volontaria di gravidanza, ma di aborto; non di gestazione per altri, ma di utero in affitto; non di suicidio assistito, ma di omicidio volontario di un consenziente”. Ha inoltre evidenziato la centralità della dimensione nazionale e della difesa della patria, affermando che “la politica è la continuazione della guerra e della difesa della patria con altri mezzi”.

Particolarmente apprezzati dalla platea sono stati anche gli interventi del deputato calabrese On. Domenico Furgiuele, che con il suo intervento ha acceso l’entusiasmo dei presenti, e quelli dell’On. Laura Ravetto e dell’On. Rossano Sasso, che hanno coinvolto i partecipanti e lanciato un forte messaggio di determinazione, invitando militanti e simpatizzanti a proseguire con convinzione il percorso politico intrapreso senza arretrare di fronte alle difficoltà. Nel corso del suo intervento, il prof. Gasperini ha richiamato anche il pensiero di Giorgio Almirante, ribadendo che “l’Europa o va a destra o non si fa”, sostenendo che lo stesso principio debba valere anche per il centrodestra. Il programma elaborato durante la Costituente, composto da circa 140 pagine, sarà reso disponibile a partire da domani e conterrà in modo dettagliato le proposte e gli indirizzi politici emersi nel corso dei lavori.