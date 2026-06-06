Futuro Nazionale di Vannacci sbarca a Reggio Calabria, D’Aleo: “noi siamo la destra vera” | INTERVISTA

Futuro Nazionale Reggio Calabria scende in piazza e si presenta alla città. Il Circolo 297 è presente a Piazza De Nava con i propri responsabili e militanti locali per far conoscere più da vicino la nuova realtà politica che si affaccia sul panorama nazionale e territoriale. Il movimento ha come leader nazionale il Generale Roberto Vannacci, eurodeputato eletto nella Lega, figura attorno alla quale si sta costruendo la nuova iniziativa politica. A Reggio Calabria, il comitato cittadino si propone come punto di riferimento locale per sostenere e diffondere il progetto.

Il Circolo 297 e il radicamento sul territorio reggino

La presenza del Circolo 297 Futuro Nazionale a Piazza De Nava rappresenta un primo momento di visibilità pubblica per la nuova formazione politica a Reggio Calabria. Responsabili e militanti locali hanno scelto una delle piazze più note della città per incontrare i cittadini e spiegare obiettivi e identità del movimento. L’iniziativa ha una doppia valenza: da un lato serve a far conoscere Futuro Nazionale come soggetto politico emergente, dall’altro punta a rafforzare l’organizzazione sul piano locale. La costruzione di un comitato cittadino è infatti un passaggio importante per ogni realtà politica che intenda radicarsi in modo stabile.

Francesco D’Aleo: “siamo il primo comitato nel comune di Reggio Calabria”

A illustrare il significato dell’iniziativa è Francesco D’Aleo, referente del Comitato Reggio Calabria 297 Futuro Nazionale. D’Aleo rivendica la nascita del primo comitato cittadino e indica anche il numero degli iscritti già raggiunto. Il referente dichiara: “siamo il primo comitato nel comune di Reggio Calabria, siamo 150 iscritti, cercheremo di raccogliere le firme per il pacchetto sicurezza. Noi siamo la destra vera, la destra del futuro e incarniamo la destra storica”.