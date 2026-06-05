Futura calcio a 5: Domenico Turiano unico 2010 convocato nel progetto Future Cup

C’è un nome sulla lista dei convocati per l’ultimo raduno del progetto Futsal Future Cup davvero significativo. È quello di Domenico Turiano, classe 2010, pivot dal talento significativo e dalla maturità sorprendente. Lo scorso 4 giugno 2026, sul parquet di Policoro (Matera), si sono dati battaglia i migliori prospetti di quattro regioni: Calabria, Sicilia, Puglia e Basilicata. Non lasciatevi ingannare dall’età, lui era l’unico 2010 del pistone dei convocati ma dimostra una importante maturità, voglia di lavorare e non mollare mai.. Negli ultimi mesi ha collezionato convocazioni e partecipazioni con la squadra A2 Elite con la Cadi Antincendi Futura, compresa l’ultima, appassionante, gara di semifinale per la Serie A. Nelle giovanili? vittoria del campionato regionale Under 19 e una storica medaglia di bronzo “azzurra” con l’Under 17 sotto la guida di mister Scopelliti, conquistata battendo nella finale per il terzo posto il Genova.

La sua capacità di proteggere palla, l’intelligenza tattica nel gioco a due e quel fiuto del gol da pivot puro dal baricentro basso stanno impressionando. Essere l’unico 2010 in un contesto del genere è una responsabilità e un onore per il giovane che ha rappresentato se stesso e tutti i suoi compagni non nuovi a questa tipologia di viaggi azzurri. Adesso testa bassa e lavorare: il sogno di Turiano e dei suoi compagni è appena iniziato.