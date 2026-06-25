Futsal, la Futura cambia allenatore: è addio con Tonino Martino

La Cadi Antincendi Futura saluta il Mister Tonino Martino, figura carismatica che per due stagioni ha guidato il club verso traguardi mai raggiunti prima. Un percorso importantissimo per la storia della società volge al termine, lasciando un’eredità di valori, sacrificio e grandi risultati. Due anni intensi, vissuti in un ruolo atipico e affascinante: quello di condottiero e giocatore all’occorrenza. Martino, infatti, non si è limitato a dirigere la squadra dalla panchina, ma quando la situazione lo richiedeva non ha esitato a indossare i guantoni e tornare tra i pali, regalando alla sua squadra un fantastico ritorno in campo che ha acceso l’entusiasmo dei tifosi.

In sinergia con Humberto Honorio e con il Direttore Tecnico Angelo Saccà, Martino ha costruito una macchina molto competitiva, portando la Cadi Antincendi Futura a firmare la pagina più bella della propria storia. Il traguardo raggiunto parla chiaro: la semifinale playoff per la conquista della Serie A, il miglior piazzamento di sempre per il club. Un risultato che resterà indelebile negli annali, frutto di un lavoro certosino e di uno spirito di squadra che ha saputo emozionare l’intera comunità.

“Auguriamo le migliori fortune professionali a Tonino Martino. Il futuro della Cadi Antincendi Futura si preannuncia ricco di ambizione, vi terremo aggiornati“, si legge nella nota del club.