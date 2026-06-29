Fratelli d’Italia Cosenza: termina il commissariamento provinciale, Angelo Brutto torna alla guida del partito

Con la conclusione della fase elettorale, Angelo Brutto riprende ufficialmente le funzioni di Presidente provinciale del partito di Fratelli d’Italia, incarico che ricoprirà fino alla prossima stagione congressuale. Il commissariamento ha garantito continuità e piena operatività dell’organizzazione durante una fase particolarmente impegnativa, consentendo al partito di affrontare il percorso elettorale con efficacia e coesione. Fratelli d’Italia si conferma oggi una forza politica solida e radicata nella provincia di Cosenza, con una presenza sempre più capillare sul territorio e un consenso in costante crescita. Il ritorno di Angelo Brutto alla guida della Federazione provinciale rappresenta un segnale di continuità e di ulteriore rafforzamento dell’azione politica, in vista delle prossime sfide organizzative e della stagione congressuale.

“Riprendo questo incarico con entusiasmo e con il senso di responsabilità che ha sempre contraddistinto il nostro impegno – dichiara il presidente provinciale e capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Angelo Brutto -. Come sempre lavoreremo per rafforzare ulteriormente il partito su tutto il territorio provinciale, consolidando il radicamento di Fratelli d’Italia e coinvolgendo sempre più amministratori, iscritti e militanti. Sarà mio compito guidare il partito fino al congresso, che rappresenterà una fase importante di confronto e partecipazione, utile a valorizzare la classe dirigente territoriale che da sempre si spende con impegno e passione per la difesa dei nostri valori e dei nostri ideali. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a Gianni Rosa per il lavoro svolto durante questo periodo di commissariamento, affrontato con dedizione e spirito di servizio. Insieme continueremo a lavorare nell’interesse del partito e dei cittadini, guardando con fiducia ai prossimi appuntamenti organizzativi e politici”.