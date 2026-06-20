Francesco Arena premiato a Napoli da Gambero Rosso: il miglior fornaio di Messina riconferma “3 Pani in Guida”

Per il settimo anno consecutivo, il maestro panificatore messinese Francesco Arena si conferma tra i migliori artigiani del pane d’Italia, ottenendo ancora una volta i prestigiosi “Tre Pani” nella Guida Pane & Panettieri d’Italia 2027 del Gambero Rosso, il massimo riconoscimento dedicato ai panifici d’eccellenza del Paese. La nuova edizione della guida è stata presentata venerdì 19 giugno alla Stazione Marittima di Napoli, nell’ambito dell’evento “Rotte Mediterranee – Terra Mare Visione”, che celebra i 40 anni di attività editoriale del Gambero Rosso e il racconto del patrimonio enogastronomico italiano. L’ottava edizione della guida seleziona 550 panifici in tutta Italia, con 40 nuove insegne e 70 riconoscimenti “Tre Pani”, massimo livello di eccellenza dell’arte bianca.

La conferma rappresenta per Arena non solo un premio alla qualità produttiva, ma anche il riconoscimento di un percorso fondato su etica, sostenibilità, ricerca e legame con il territorio. Considerato il panificatore più premiato della città dello Stretto, Francesco Arena ha seguito le orme della nonna Teresa e del padre Masino, diventando un punto di riferimento per la panificazione in Sicilia e contribuendo alla valorizzazione della cultura gastronomica dell’isola.

Le dichiarazioni del maestro panificatore

“Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine a Gambero Rosso per questo importante riconoscimento ricevuto nell’ambito della guida Pani e Panettieri d’Italia. Essere premiato con i Tre Pani per il settimo anno consecutivo rappresenta per me un grande onore e una conferma del lavoro, della passione e dei sacrifici che ogni giorno dedichiamo al nostro mestiere. Questo premio non è soltanto mio, ma appartiene a tutte le persone che condividono con me questo percorso. Ringrazio la mia famiglia, che da sempre mi sostiene con affetto, pazienza e fiducia, e il mio straordinario staff che ogni giorno mi supporta e, perché no, mi sopporta, affrontando insieme le sfide quotidiane con professionalità, impegno e dedizione. Un ringraziamento speciale – ha concluso Francesco Arena – va anche ai nostri clienti, che continuano a sceglierci e a credere nella qualità del nostro lavoro. Questo riconoscimento ci spinge a continuare a migliorare, mantenendo vive la tradizione, la ricerca e l’amore per il pane artigianale”.

La recensione del Gambero Rosso

La guida dedica ad Arena una recensione che sottolinea come, oltre all’uso del lievito madre, sia soprattutto l’amore per la Sicilia a definire la sua produzione. Il lavoro del maestro panificatore si fonda su grani antichi siciliani, come Tumminia e Russello, e su una reinterpretazione delle tradizioni locali attraverso pani di forte identità territoriale. Tra le produzioni più rappresentative figurano il pane di cena, antico pane messinese dalle note di cannella, vaniglia e chiodi di garofano, oltre a focacce, schiacciate, pizze, pitoni e rustici.

La proposta include anche pani speciali come quello al finocchietto, con mortadella, tuma e pistacchi, e varianti con curcuma e capperi canditi. Completano l’offerta i grandi lievitati, biscotti tradizionali come nzuddi e piparelli, e le pignolate, accompagnati da un servizio descritto come puntuale, informativo e cordiale.