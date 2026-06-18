Frana di Niscemi, l’ex governatore Raffaele Lombardo in Procura a Gela

L’ex presidente della Regione Raffaele Lombardo, questa mattina, è arrivato al palazzo di giustizia di Gela per essere sentito dai magistrati della locale Procura titolari dell’inchiesta sulla frana di Niscemi dello scorso gennaio. L’ex governatore siciliano, leader dell’Mpa e tra i fondatori di Grande Sicilia, è indagato insieme ad altri due ex presidenti della Regione Siciliana, Rosario Crocetta e Nello Musumeci, e all’attuale, Renato Schifani. Oltre a loro, l’inchiesta interessa anche tecnici e riferimenti delle strutture commissariali che nel tempo si sono occupati della crisi idrogeologica di Niscemi.