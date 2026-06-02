Forza Italia Lamezia Terme celebra l’80° anniversario della Repubblica Italiana

“Oggi, 2 giugno 2026, l’Italia celebra un traguardo di straordinaria rilevanza storica e civile: l’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica. Ottant’anni fa, il popolo italiano sceglieva la via della democrazia, ponendo le basi per la nascita di quella Carta Costituzionale che ancora oggi rappresenta il faro della nostra convivenza civile e il baluardo delle nostre libertà. Quello del 2 giugno 1946 fu un momento di svolta epocale anche e soprattutto perché sancì l’estensione del diritto di voto alle donne, che per la prima volta nella storia della nostra nazione poterono recarsi alle urne per determinare il futuro del Paese. Quella storica conquista del suffragio universale non rappresentò solo un atto di fondamentale giustizia sociale, ma pose le basi per una democrazia compiuta e matura, inaugurando un percorso di parità e partecipazione che è pilastro insostituibile della nostra identità liberale”.

Per Lamezia Terme, e per l’intero Paese, questa ricorrenza non può ridursi a una mera celebrazione formale. Deve essere, come ribadito dal sindaco Mario Murone, un’occasione di profonda riflessione sui valori fondanti della Repubblica: la libertà individuale, la centralità della persona, il lavoro, la giustizia e l’unità nazionale, pur nel rispetto delle autonomie locali.

In questo contesto, Forza Italia si presenta come custode dei principi costituzionali: “sin dalla sua fondazione, il nostro movimento si è fatto custode e promotore di una visione della società che mette al centro i principi cardine della Costituzione, declinati attraverso i valori del popolarismo europeo, del liberalismo e del riformismo cattolico. Valori che a Lamezia Terme trovano una guida salda e autorevole nel consigliere regionale Emanuele Ionà, massima autorità cittadina del partito, che ogni giorno incarna nel proprio agire politico e istituzionale i dettami della nostra Carta Costituzionale e l’essenza stessa dei nostri ideali azzurri, ponendosi come punto di riferimento per l’intero territorio”.

La difesa della libertà, garantita dalla Costituzione, si traduce concretamente in tutela della libertà d’impresa, valorizzazione del merito, difesa della proprietà privata e nella costante ricerca di una giustizia celere e garantista: “celebrare l’80° anno della Repubblica significa anche ribadire la necessità di uno Stato che sia alleato e non ostacolo per chi crea sviluppo, lavoro e benessere, specialmente in una terra complessa ma ricca di potenzialità come la nostra Calabria”.

Inoltre, il principio di solidarietà sancito dall’articolo 3 della Costituzione guida l’impegno politico per il Mezzogiorno: “proprio su questo fronte, a Lamezia Terme stiamo puntando con decisione sulle nuove generazioni di Forza Italia: il nostro movimento giovanile è in continua e forte crescita, a testimonianza di come i ragazzi riconoscano la serietà della nostra proposta. Siamo fermamente convinti che i giovani non siano semplicemente il domani, ma rappresentino il migliore investimento possibile, il presente e il futuro pulsante della nostra nazione, l’energia necessaria per garantire il diritto a rimanere e prosperare nella propria terra”. Conclude il comunicato: “in questa giornata di festa e di memoria, come Forza Italia Lamezia Terme rinnoviamo il nostro impegno verso le istituzioni e verso la cittadinanza. Continueremo a lavorare affinché i principi di libertà, democrazia ed europeismo, scritti ottant’anni fa nella nostra Costituzione, continuino a essere la bussola per lo sviluppo e il futuro della nostra comunità”.