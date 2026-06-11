Fortitudo 1903 protagonista a Scalea: 600 atleti da 17 nazioni al Campus Internazionale di Lotta

Una settimana di allenamenti, confronto tecnico e crescita sportiva con delegazioni internazionali e atleti di diverse categorie, dagli U13 fino ai Senior. Presente anche la Fortitudo con quattro atleti e il tecnico Giovanni Schillaci. Dal 8 al 14 giugno Scalea ospita uno dei più importanti appuntamenti internazionali dedicati alla lotta olimpica, richiamando circa 600 atleti provenienti da tutto il mondo, dagli 11 anni fino alla categoria Senior. L’evento coinvolge le categorie U13, U15, U17, U20, U23 e Senior, offrendo una settimana di intenso lavoro tecnico, allenamenti congiunti e confronto tra alcune delle migliori realtà internazionali della disciplina.

Sono presenti delegazioni provenienti da Stati Uniti, Canada, Giappone, Svizzera, Spagna, Francia, Albania, Lituania, Estonia, Lettonia, Germania, Austria, Polonia, Slovenia, Croazia, Ungheria e Bulgaria, a conferma dell’elevato livello tecnico e del prestigio dell’iniziativa. Tra i protagonisti del campus figurano gli atleti della Fortitudo, rappresentata da Carmelo Montesano, Angelo Chirico, Francesco Gatto e Gabriele Nicoletti, accompagnati dall’allenatore della Fortitudo e della Nazionale italiana, Giovanni Schillaci. Tecnico di grande esperienza e punto di riferimento della lotta italiana, Schillaci è inoltre impegnato nella preparazione del campione Conyedo nel percorso che conduce ai prossimi grandi appuntamenti internazionali e olimpici.