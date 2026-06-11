“Fitwalking di Sant’Antonio”: 26,5 km a piedi tra Reggio Calabria e Messina per sport e devozione

Due atleti dell’ASD Aspromonte Trails affiliata AICS, Antonio e Pina, percorreranno domani 12 e 13 giugno circa 26,5 km a piedi lungo la tratta Reggio Calabria, Campo Calabro, Messina. L’iniziativa, denominata “Fitwalking di Sant’Antonio”, unisce l’attività sportiva alla devozione verso il Santo, venerato non solo dai messinesi e dai reggini ma in tutta Italia. La partenza è prevista nella mattinata di giovedì 12 giugno dal Santuario di Sant’Antonio di Reggio Calabria.

La prima tappa si concluderà presso la Parrocchia di Santa Maria Maddalena e Sant’Antonio a Campo Calabro. Venerdì 13 giugno i due atleti ripartiranno per raggiungere il Santuario di Sant’Antonio a Messina.