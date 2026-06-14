Fino a 1.000 euro al mese agli universitari meritevoli, Occhiuto: “se funziona in Calabria perché non estenderlo a tutta l’Italia?”

Un sostegno economico fino a 1.000 euro al mese per gli universitari meritevoli, pensato per aiutare gli studenti con una media alta e con gli esami in regola. È questo il punto centrale della proposta rilanciata dal Governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, in un’intervista a “La Stampa”. La notizia più rilevante, per studenti e famiglie, riguarda l’ipotesi di trasformare una misura legata alla Calabria in un modello più ampio, potenzialmente applicabile all’intero Paese. Occhiuto, infatti, pone una domanda politica precisa: se un sistema di incentivo economico agli studenti capaci e costanti può funzionare in Calabria, perché non immaginare una sua estensione anche al resto d’Italia?

Nell’intervista a “La Stampa”, il Governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, ha dichiarato: “fino a 1.000 euro al mese agli universitari meritevoli: se funziona in Calabria, perché non estenderlo a tutta l’Italia?”

Fino a 1.000 euro al mese agli studenti universitari: la notizia che interessa famiglie e giovani

Il tema del sostegno agli studenti universitari è particolarmente sentito in un Paese in cui il percorso accademico comporta spesso costi significativi. Tasse universitarie, affitti, trasporti, libri, mense e spese quotidiane pesano sui bilanci familiari, soprattutto per chi studia lontano da casa o proviene da contesti economicamente più fragili. La proposta citata da Occhiuto punta a intervenire proprio su questo fronte: riconoscere un contributo mensile agli studenti che dimostrano continuità nel percorso universitario, mantenendo una media alta e sostenendo gli esami in regola. Il messaggio politico è chiaro: il merito universitario può essere premiato con un aiuto economico concreto, capace di alleggerire il peso delle spese e di valorizzare chi investe seriamente nella propria formazione.