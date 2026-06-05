Finale Playoff Viola-Avellino, Fernandez: “adesso viene il bello! PalaCalafiore pieno, vogliamo vincere”

Si entra nel vivo della stagione. La Redel Viola si prepara ad affrontare il primo atto della serie di finale play-off che vale la promozione in Serie B Nazionale. Dall’altra parte del tabellone, un avversario di caratura storica: la Scandone Avellino. Si gioca domenica alle 19:00 al PalaCalafiore, e la Città è chiamata a rispondere presente. A pochi giorni dalla palla a due, a parlare è stato il capitano, Manu Fernandez. “Abbiamo fatto tanta strada per stare dove volevamo. Però adesso viene la cosa più bella. Ci aspettiamo un palazzetto pieno, con tanta gente che venga a vederci. Noi siamo carichi e pronti. Vogliamo fare una bella partita di pallacanestro contro Avellino, che pure ha fatto i suoi meriti per stare in finale. E vogliamo vincere”.

Il rapporto con i tifosi, quest’anno, è cresciuto partita dopo partita. “Il pubblico si sta riempiendo, per fortuna. C’è tanto bisogno di loro. In questi play-off, col correre delle partite, è venuta ancora più gente. E noi abbiamo sentito tanto questo calore. Per questa finale non vediamo l’ora di arrivare in questo palazzetto bellissimo e vedere tutta la nostra gente che ci seguirà. Alla fine è una finale play-off per andare in B nazionale. Sappiamo che Reggio vuole vedere questo tipo di partite e anche noi le vogliamo vivere”.

Reggio Calabria e Avellino. Due piazze che hanno scritto pagine importanti del basket italiano, entrambe con trascorsi nella massima serie. E la Scandone, lo ricorda Fernandez, non è certo una matricola. “Avellino ha fatto tantissimi anni di Serie A, vincendo anche titoli. È una squadra forte, preparata. L’avversario è di tutto rispetto: lungo, navigato, con tanti giocatori fuori categoria. Rispettiamo assolutamente i nostri avversari, hanno un grande roster e hanno meritato di volare in finale, ma anche noi vogliamo vincere. Sappiamo quali sono le nostre forze e daremo tutto. Prepareremo bene la partita per provare a fare le cose che ci servono per vincere questa serie”.