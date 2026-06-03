Festa della Repubblica, il sindaco di Africo: “un onore partecipare, per anni l’ho seguita in tv”

Di ritorno da Roma, il sindaco di Africo, Domenico Modaffari, afferma: “è stato un onore partecipare, insieme ad altri 250 sindaci d’Italia, alla parata del 2 giugno per l’80° anniversario della Costituzione. I sindaci, nonostante le difficoltà e le limitate risorse, rappresentano il tessuto connettivo della Repubblica nata dalla Resistenza e dal voto popolare del 1946. Siamo la prima istituzione vicina ai cittadini: quotidianamente traduciamo i valori costituzionali in servizi, sicurezza e coesione sul territorio. Per anni ho seguito quella sfilata in televisione; esserci stato di persona con una delegazione di sindaci della Calabria è stata per me un’emozione profonda e un richiamo alla responsabilità che sento verso la mia comunità.

Continueremo a lavorare con dedizione per onorare quei principi. Prima della sfilata in via dei Fori Imperiali sono stato accolto dal presidente dell’;Anci e sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi (con me nella foto), unitamente al sindaco di Trebisacce, Franco Mundo, e ad Alessandro Porco, sindaco di Aprigliano“.