Festa della Repubblica, Cateno De Luca: “sogno una Sicilia che non sia costretta a rincorrere nessuno”

In occasione della Festa della Repubblica, Cateno De Luca, sindaco di Taormina e leader di Sud chiama Nord, ha scelto di celebrare il 2 giugno con un discorso che unisce celebrazione nazionale e riflessione sulla condizione della Sicilia. Rivolgendosi ai cittadini, De Luca ha ricordato i valori fondanti della Repubblica Italiana, ponendo al contempo un interrogativo sul reale impatto di tali libertà nella propria terra.

Libertà e partecipazione: il cuore del messaggio di De Luca

“Oggi celebriamo la Repubblica Italiana, fondata sulla libertà, sulla democrazia e sulla partecipazione del popolo. Ma io da siciliano non posso fare a meno di pormi una domanda: quanta di quella libertà è arrivata davvero nella nostra terra?”, ha dichiarato il sindaco, sottolineando un senso di frustrazione storica rispetto alla marginalizzazione della Sicilia.

De Luca ha evidenziato come, per troppo tempo, l’isola sia stata considerata una periferia da assistere piuttosto che un territorio da valorizzare: “Per troppo tempo ci hanno insegnato a chiedere, quando invece avremmo dovuto pretendere rispetto”.

La Sicilia protagonista dello sviluppo e della modernità

Il sindaco ha tracciato una visione concreta per il futuro: “Io sogno una Sicilia che non sia costretta a rincorrere nessuno. Una Sicilia che non perda i suoi figli migliori perché obbligati a partire. Una Sicilia che trasformi le sue imprese, il suo turismo, la sua agricoltura e il suo patrimonio culturale ed ambientale in una straordinaria occasione di sviluppo. Una Sicilia che torni ad essere protagonista nel Mediterraneo.”

Questa dichiarazione mette in evidenza la centralità dello sviluppo economico, culturale e sociale come strumenti per garantire alla Sicilia un ruolo di leadership regionale. De Luca ha ribadito che il cambiamento non è un’utopia: “Non è un sogno irrealizzabile. È una sfida che possiamo vincere. Il tempo delle lamentele è finito. È arrivato il tempo del coraggio, delle scelte e della responsabilità.”

Verso una rivoluzione siciliana

Il messaggio del sindaco di Taormina assume toni fortemente simbolici e politici: “La Sicilia non deve più chiedere il permesso a nessuno per diventare grande. E io sono pronto a guidare questa rivoluzione. Io sono pronto a cancellare il retaggio di quella subordinazione sabauda che il Generale Garibaldi ha imposto alla nostra amata Sicilia.” Con queste parole, De Luca lancia una chiamata all’azione che lega l’orgoglio identitario siciliano alla necessità di innovazione e autonomia.

Concludendo il suo intervento, il sindaco ha rivolto gli auguri a tutti i cittadini: “Governo di Liberazione start! Buon 2 giugno a tutti i siciliani.” Una celebrazione che unisce la ricorrenza nazionale alla rivendicazione territoriale, in una giornata di riflessione e impegno civico.