Festa della Repubblica, bagno di folla per Meloni: applausi, cori e “grazie Giorgia!” | FOTO e VIDEO

In occasione della Festa della Repubblica, Giorgia Meloni ha partecipato alla cerimonia di deposizione di una corona d’alloro sulla Tomba del Milite Ignoto da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Credo che questa Nazione abbia tutte le carte in regola per essere, se vogliamo, più ambiziosa. Credo che stia dando, nonostante le difficoltà, grande prova di sé e mi piacerebbe per questo che fosse chiaramente una festa di responsabilità ma anche una festa d’orgoglio per tutti gli italiani“, ha dichiarato Giorgia Meloni, a margine delle celebrazioni per la Festa della Repubblica.

“Io penso che questa sia una festa di riconoscenza e di responsabilità. Una festa di riconoscenza, perché quello che noi abbiamo oggi dobbiamo sempre ricordare che qualcuno l’ha costruito prima di noi, con grandi storie e con piccoli gesti quotidiani, con piccole scelte di ciascuno. E di responsabilità perché dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani“.

Meloni è stata omaggiata da cori di sostegno, applausi e tanti “grazie Giorgia!” dopo la cerimonia all’Altare della Patria, quando ha raggiunto la tribuna delle autorità ai Fori Imperiali per assistere all’avvio della parata in occasione della Festa della Repubblica. Numerosa la delegazione di ministri presenti: dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, al titolare dell’Interno, Matteo Piantedosi, dal ministro degli Esteri Antonio Tajani al ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, e quello per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.